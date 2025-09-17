NBA maçları başladı mı, Alperen Şengün'ün maçı hangi tarihte? İşte NBA 2025-2026 sezonu

2025-2026 NBA sezonu için geri sayım başladı. Basketbolseverler, Houston Rockets formasıyla milli yıldızımız Alperen Şengün'ü ve Adem Bona'yı ekran başında izlemeye hazırlanıyor. Sezon öncesi medya günleri ve hazırlık maçları tamamlanırken, NBA'nin açılış haftası büyük heyecan yaratacak.