NBA maçları başladı mı, Alperen Şengün'ün maçı hangi tarihte? İşte NBA 2025-2026 sezonu

2025-2026 NBA sezonu için geri sayım başladı. Basketbolseverler, Houston Rockets formasıyla milli yıldızımız Alperen Şengün'ü ve Adem Bona'yı ekran başında izlemeye hazırlanıyor. Sezon öncesi medya günleri ve hazırlık maçları tamamlanırken, NBA'nin açılış haftası büyük heyecan yaratacak.
NBA 2025-2026 Sezonu Ne Zaman Başlıyor?
Milli Basketbol Takımı'nda gösterdiği başarıyla akıllarda yer edinen Alperen Şengün, yer aldığı Houston Rockets takımıyla NBA'e geri dönüyor. Alperen Şengün'ün NBA sezonundaki ilk maçı ise 7 Ekim saat 03.00'te Hawks'a karşı olacak. Şengün'ün normal sezon açılış maçı ise 22 Ekim Çarşamba günü Oklahoma City Thunder karşısında olacak.
NBA 2025-2026 Sezonu Önemli Tarihler
Sezon Öncesi Takvim
23 Eylül 2025:
Kuzey Amerika dışına seyahat eden takımların medya günleri: Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans, Phoenix Suns.
(Abu Dabi, BAE, Avustralya ve Çin'deki sezon öncesi maçlara katılan oyuncular için takımlarına rapor verme izni başlıyor.)
24 Eylül 2025:
Kuzey Amerika dışındaki sezon öncesi maçlara katılan tüm takımlar için antrenman kampları başlıyor. (Nets, Knicks, 76ers, Pelicans, Suns)
29 Eylül 2025:
Diğer tüm deneyimli oyuncuların takımlarına rapor verme izni başlıyor.
NBA Eğitim Kampları açılıyor; kalan 25 takım için Medya Günleri başlıyor.
