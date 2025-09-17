PODCAST CANLI YAYIN

NBA maçları başladı mı, Alperen Şengün'ün maçı hangi tarihte? İşte NBA 2025-2026 sezonu

2025-2026 NBA sezonu için heyecan dorukta. Houston Rockets’ın Oklahoma City Thunder ile, Golden State Warriors’ın ise Los Angeles Lakers ile karşılaşacağı açılış maçlarıyla sezon start alıyor. Milli yıldızlarımız Alperen Şengün ve Adem Bona, basketbolseverlerin ekran başında yakından takip edeceği isimler arasında. Peki NBA sezonu tam olarak ne zaman başlıyor? Emirates NBA Cup, Play-in turnuvası ile All-Star etkinlikleri hangi tarihlerde gerçekleşecek?

2025-2026 NBA sezonu için geri sayım başladı. Basketbolseverler, Houston Rockets formasıyla milli yıldızımız Alperen Şengün'ü ve Adem Bona'yı ekran başında izlemeye hazırlanıyor. Sezon öncesi medya günleri ve hazırlık maçları tamamlanırken, NBA'nin açılış haftası büyük heyecan yaratacak.

NBA 2025-2026 Sezonu Ne Zaman Başlıyor?

Milli Basketbol Takımı'nda gösterdiği başarıyla akıllarda yer edinen Alperen Şengün, yer aldığı Houston Rockets takımıyla NBA'e geri dönüyor. Alperen Şengün'ün NBA sezonundaki ilk maçı ise 7 Ekim saat 03.00'te Hawks'a karşı olacak. Şengün'ün normal sezon açılış maçı ise 22 Ekim Çarşamba günü Oklahoma City Thunder karşısında olacak.

NBA 2025-2026 Sezonu Önemli Tarihler

Sezon Öncesi Takvim

  • 23 Eylül 2025:
    Kuzey Amerika dışına seyahat eden takımların medya günleri: Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans, Phoenix Suns.
    (Abu Dabi, BAE, Avustralya ve Çin'deki sezon öncesi maçlara katılan oyuncular için takımlarına rapor verme izni başlıyor.)

  • 24 Eylül 2025:
    Kuzey Amerika dışındaki sezon öncesi maçlara katılan tüm takımlar için antrenman kampları başlıyor. (Nets, Knicks, 76ers, Pelicans, Suns)

  • 29 Eylül 2025:

    • Diğer tüm deneyimli oyuncuların takımlarına rapor verme izni başlıyor.

    • NBA Eğitim Kampları açılıyor; kalan 25 takım için Medya Günleri başlıyor.

Sezon Öncesi Maçlar

  • 2 & 4 Ekim 2025: NBA Abu Dabi Maçları – Knicks vs. 76ers (Etihad Arena, Abu Dabi)

  • 3 & 5 Ekim 2025: Melbourne Serisi – Pelicans vs. NBL takımları (Melbourne Park, Avustralya)

  • 6 Ekim 2025: NBA Kanada Serisi – Nuggets vs. Raptors (Rogers Arena, Vancouver)

  • 10 & 12 Ekim 2025: NBA Çin Maçları – Nets vs. Suns (Venetian Arena, Makao)

  • 17 Ekim 2025: Sezon öncesi maçlar sona eriyor

  • 20 Ekim 2025: Açılış günü kadroları açıklanıyor

Normal Sezon Başlangıcı

  • 21 Ekim 2025: 2025-26 NBA Normal Sezonu başlıyor

    • Açılış maçları: Rockets vs. Thunder | Warriors vs. Lakers

Özel Maçlar ve Turnuvalar

  • 31 Ekim 2025: Emirates NBA Kupası 2025 – Grup Oyunları başlıyor

  • 1 Kasım 2025: NBA Mexico City Maçı – Detroit Pistons vs. Dallas Mavericks (Arena CDMX, Mexico City)

  • 28 Kasım 2025: Emirates NBA Kupası Grup Oyunları sona eriyor

  • 9-10 Aralık 2025: Emirates NBA Kupası – Eleme Turları

  • 13 Aralık 2025: Emirates NBA Kupası – Yarı Finaller

  • 16 Aralık 2025: Emirates NBA Kupası – Şampiyonluk maçı

  • 25 Aralık 2025: Noel Günü maçları

    • Cavs vs. Knicks | Spurs vs. Thunder | Mavs vs. Warriors | Rockets vs. Lakers | Wolves vs. Nuggets

Sözleşme ve Transfer Tarihleri

  • 5 Ocak 2026: 10 günlük sözleşmeler imzalanabilir

  • 10 Ocak 2026: Tüm NBA sözleşmeleri sezonun geri kalanı için garanti altına alınıyor

Uluslararası Maçlar

  • 15 Ocak 2026: NBA Berlin Maçları – Magic vs. Grizzlies (Uber Arena, Berlin)

  • 18 Ocak 2026: NBA Londra Oyunları – Magic vs. Grizzlies (The O2, Londra)

  • 19 Ocak 2026: Martin Luther King Jr. Günü maçları

    • Bucks vs. Hawks | Thunder vs. Cavs | Mavs vs. Knicks | Celtics vs. Pistons

Sezon Sonu ve Playoff

  • 5 Şubat 2026: NBA Takas Son Tarihi

  • 13-15 Şubat 2026: NBA All-Star 2026 (Los Angeles, Kaliforniya)

  • 1 Mart 2026: Playoff uygunluk muafiyeti son tarihi

  • 12 Nisan 2026: Normal sezon sona eriyor

  • 13 Nisan 2026: 2026 NBA Playoff kadroları açıklanıyor

