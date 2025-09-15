PODCAST CANLI YAYIN

Andre Onana yabancı basında ses getirdi!

Fenerbahçe karşısında iyi bir performans sergileyen Trabzonspor'un yeni kalecisi Andre Onana, yabancı basından övgü dolu yorumlar aldı.

Giriş Tarihi:
Andre Onana yabancı basında ses getirdi!
Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı dünyaca ünlü kaleci Andre Onana, bordo-mavili formayla çıktığı ilk maçta farkını ortaya koydu.

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı dünyaca ünlü kaleci Andre Onana, bordo-mavili formayla çıktığı ilk maçta farkını ortaya koydu. 10 kişi kalan takımının en önemli güvencesi olan Onana, yaptığı kurtarışlarla takımı tek başına oyunda tuttu. Opta verilerine göre; Onana, Fenerbahçe karşısında 29 şuta göğüs gerdi, 8 kurtarış yaptı, 1,63 gol engelleyerek takımını maçın içinde tuttu. FotMob verilerine göre 8,7 reytingle "Maçın Adamı" seçilen Onana, tecrübesiyle takım arkadaşlarına adeta abilik yaptı ve sahadaki liderliğiyle camiaya güven verdi.

Andre OnanaAndre Onana

ANALİSTLER, YABANCI BASIN VE TARAFTAR NE DEDİ?

Andre Onana'nın Trabzonspor'daki ilk sınavı sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da büyük ses getirdi. Sosyal medyada futbolseverler, "8 kurtarışla maçın adamı, mağlup geldi ama kaleye gelen her şutu çıkardı" yorumlarını yaptı.

GiveMeSport gibi hesaplar, başarılı eldivenin istatistiklerini paylaşarak övgülerde bulundu. Onana'nın 29 şutun sorumluluğunu üstlenmesi, 4 "uçan" kurtarışla rakip atakları savuşturması ve 1,63 gol engellemesiyle takımını ayakta tuttuğu vurgulandı.

Yabancı basında da Onana'nın ilk sınavı geniş yer buldu. TalkSport ve ESPN gibi platformlar, "Onana hatasına rağmen üstün performans" yorumları yaparak Kamerunlu kalecinin Trabzonspor için kritik bir transfer olduğuna dikkat çekti. Özellikle "maçın adamı" seçilmesi, eleştirmenlerin "bu maçta Onana olmasaydı skor çok daha ağır olurdu" ifadelerini beraberinde getirdi.

Taraftarlar da sosyal medyada tecrübeli kaleci için güven verdiği yönünde yorumlarda bulundu. "Onana geldi, takımın kalbini kurtardı" ve "sahaya liderliğini koydu" ifadeleri, sosyal medyada en çok paylaşılan değerlendirmeler arasında yer aldı. Onana'nın bu performansı, Trabzonspor kariyerine umut vadeden bir başlangıç olarak camiaya moral verdi.

Olaylı derbi Kanaryanın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCUOlaylı derbi Kanaryanın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Olaylı derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'nin kurultay davasında "Kılıçdaroğlu gelsin" talebi! Duruşma tutanakları TAKVİM'de: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı
Başkan Erdoğan'dan Katar çıkarması! Masada Gazze var
İdefix
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... "Tam kanunsuzluk hali var dolayısıyla mutlak butlan"
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?
Türk Telekom
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 24 şüpheli gözaltına alındı
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheli adliyede
Emekliye 4’lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM maaşları hesapladı
Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! Yahudi aktrist Hannah Einbinder'den 'Filistin'e özgürlük' çağrısı yaptı Javier Bardem kefiyeyle geldi
CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi
Hakan Fidan'dan İsrail uyarısı: "Amaçları ülkeleri bölünmüş vaziyette bırakmak"
Sosyal medya fenomeni şarkıcı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında müzik sorusunda elendi
Olaylı derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."
Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji'den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur var mı?
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!