Fenerbahçe'nin transfer hedefi 8! Dünya devinden gelecek

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek ve özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe, yaz aylarında gerçekleştiremediği 8 numara transferi için çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ali Koç'un açıkladığı Dani Ceballos haricinde flaş bir isim daha listeye girdi. İşte detaylar...

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de transfer hız kesmiyor. Eksik kalan merkez orta saha profilini kış tescil döneminde tamamlamayı hedefleyen Kanarya'da birçok yıldız gündemde bulunuyor.

TEDESCO İMZALADI

Fenerbahçe, 2 yıllığına anlaştığı yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenledi. İtalyan çalıştırıcı oynatacağı sistemi de açıkladı.

"BURADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

"Burada olmak benim ve ekibim adına gurur. Bu kadar büyük desteği başkan ve yönetimden görmek harika. Teşekkür ederim."

"FENERBAHÇE'NİN GÜCÜ VE TARAFTARIN BÜYÜKLÜĞÜ NEDENİYLE GELDİM"

"Ocak ayından itibaren evde oturup fırsatları beklemek benim için çok iyi değildi. Ailemle olmak güzeldi ama enerjim çok, evde oturmaktan daha fazlasını yapmalıydım. Kulübün kendisi ve gücü, taraftarın büyüklüğü nedeniyle buraya geldim. Taraftarın yanı sıra takımın kalitesi çok yüksek."

"İYİ OLMAK İÇİN BİRLİKTE OLMALISINIZ"

"Oyunculara, teknik direktöre, yönetime, başkana ve çalışanlara ihtiyacımız var. Tek başımıza başaramayız. Tekrar iyi zamana ulaşmak için birlikte olmalısınız. Bir an önce çalışmak için sabırsızlanıyorum."

"BENDEN 'ZAMANA İHTİYACIM VAR' GİBİ CÜMLELER DUYMAYACAKSINIZ"

"Benden asla "Yeni geldim, zamana ihtiyacım var" gibi cümleler duymayacaksınız. Çünkü bu benim yöntemim değil. Fenerbahçe'nin geçmiş maçlarını izledim. Kulübü ve ligi biliyorum. Ekibimde Gökhan Gönül'ün olması iyi. Sadece o değil, başkaları da var."

"YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK İŞ VAR"

"Tesiste her şey iyi. Yapmamız gereken çok iş var, gece çok zaman var. Şimdi tesislerde kalıyorum ama buradan ne zaman çıkacağımıza bakacağız. Şimdi işleri yoluna koyalım."

"BU TAKIM 4'LÜ OYNAMAK İÇİN KURULMUŞ"

"Stuttgart altyapısında büyüdüm ve 10 yıl çalıştım. Orada dörtlü savunma ile oynattım. Benim ana sistemim bu. Aue dönemimde, takım 3'lü oynamak için kurulmuştu. Schalke'de de 3'lü oynayabileceğim bir takım vardı. Takımdaki ofansif kalite ve gücüne bakıyorum, bu takım 4'lü oynamak için kurulmuş."

"DAUM İLE KIYASLANMAK BÜYÜK ONUR"

"Christoph Daum çok büyük bir efsane. Onunla kıyaslanmak ve bu soruya maruz kalmak bile büyük onur. Sözler vermek yerine iş yapmayı tercih ederim. Fenerbahçe ile oynayacağımız ilk maç için sabırsızlanıyorum."

"FELSEFEMİZ HÜCUM YAPMAK OLACAK"

"Felsefemiz hücum yapmak olacak. Oyunu domine edeceğiz, sadece topa sahip olmak değil goller atıp tehlikeli pozisyonlar üretmemiz gerekiyor. Topa sahip olacağız ve çok atak yapacağız, şiddetli pres yapacağız topu hızlı geri kazanacağız."

"ÖZGÜVEN KAZANMALIYIZ"

"Fenerbahçe'de eksikler ne, neler tespit ettiniz?"

"Zor bir soru, cevabım bir önceki teknik direktör ve ekibine mesaj gibi olur. Benim tarzım bu değil ve bunu yapmak adil olmaz. Özgüven kazanmalıyız, bunun için de maçları kazanmalıyız."

"HAKEM KONUŞMAYA ALIŞIK DEĞİLİM"

"Asla bahaneler sunmam. Hakem kararları için konuşmaya da alışkın biri değilim. Onların yaptığı iş de kolay değil. Rakiplerin de kapalı oynaması ve vakit geçirmesi yasak değil. Bunun doğru ve yanlış olduğunu tartışamaya, şikayet etmeye gerek yok. Rusya'da da benzer şeyler söylendi ama takıma bunlara odaklanmamalarını söyledim. Bizim üzerinde etkimizin olmadığı şeylerle vakit kaybedemeyiz."

ART ARDA MAÇLAR

Kanarya, 3 günde 1 maça çıkacak. Tedesco'un öğrencileri, Bordo-Mavililer'in ardından 17 Eylül'de, ilk haftanın erteleme maçında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Tedesco için en zorlu sınavlardan biri bu olacak. Çünkü maçın oynanması gereken tarihten sonra imza atan Ederson, Alvarez, Asensio, Nene ve Kerem bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Daha sonra Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi macerasına ise Hırvatistan'da Dinamo Zagreb önünde çıkacak.

KRİTİK VİRAJ

Bu mücadele sonrası ligde Antalyaspor ağırlanacak, ardından Nice konuk edilecek. Sarı-Lacivertliler, ekimdeki milli ara öncesi son maçını ise ligde Samsunspor deplasmanında oynayacak. Bu zorlu virajda alınacak sonuçlar, sezonun kalan bölümü için son derece kritik olabilir.

BAŞKAN DANI CEBALLOS'U AÇIKLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında Real Madrid'in yıldız oyuncusu Dani Ceballos'un transferinin maliyetler nedeniyle gerçekleşmediğini duyurdu.

MALİYETİ 50 MİLYON EUROYA YAKIN

Koç şunları söyledi; "Dani Ceballos'u istesek hemen getirirdik, bugün bile. İsim olarak seçim bile kazandırır. 4 yıllık maliyeti vergilerle 47 milyon Euro. Yıllık 10 milyondan fazla. Seçim mantığıyla hareket etmedik ve yapmadık"

ANDREY SANTOS BOMBASI

Fenerbahçe, yaz transfer dönemini hareketli geçirmesine rağmen orta sahaya düşündüğü profilde bir 8 numara transferini gerçekleştiremedi. Sarı-lacivertliler, transferin son gününde de istediği isme ulaşamayınca gözünü ocak ayına çevirdi. Kanarya'nın ara transferdeki ilk hedeflerinden biri Chelsea'nin Brezilyalı genç yıldızı Andrey Santos oldu.

BEKLENEN 8 NUMARA GELMEDİ

Transfer dönemi boyunca "zeki" bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, Yves Bissouma, Dani Ceballos ve Nicolas Raskin gibi isimlerle ilgilendi. Ancak bu girişimlerden sonuç alınamadı. Tottenham'ın Malili oyuncusu Bissouma, sakatlık nedeniyle listeden çıkarıldı. Real Madrid'in maestrosu Dani Ceballos için istenen yüksek maliyet sarı-lacivertlilerin geri adım atmasına yol açtı. Sonuç olarak Fenerbahçe, istediği profilde bir orta saha transferi yapamadan yaz dönemini kapattı.

MENAJERLER ÖNERDİ

Transferfeed'in haberine göre, Fenerbahçe'nin ocak ayındaki transfer listesinde ilk sırayı Chelsea'nin 21 yaşındaki Brezilyalı yeteneği Andrey Santos aldı. Daha fazla forma şansı bulmak isteyen Santos'un menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği ifade edildi.

70 MİLYON EUROYU REDDETTİ

2023 yılında Vasco de Gama'dan Chelsea'ye 12,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan genç yıldız, son iki sezonda Vasco, Nottingham Forest ve Strasbourg'da kiralık forma giydi. Avrupa'nın devleri Bayern Münih, Barcelona ve West Ham da oyuncuyla ilgileniyor. Öte yandan Suudi Arabistan kulüplerinden gelen 70 milyon euroyu bulan teklifleri Santos'un reddettiği öğrenildi.

GÖZLER MARESCA'DA

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca'dan yeterli süre bulamaması halinde ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Andrey Santos'un, Fenerbahçe'ye imza atabileceği iddia ediliyor. Londra ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldızın, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

