Fenerbahçe'nin transfer hedefi 8! Dünya devinden gelecek

"BU TAKIM 4'LÜ OYNAMAK İÇİN KURULMUŞ"

"Stuttgart altyapısında büyüdüm ve 10 yıl çalıştım. Orada dörtlü savunma ile oynattım. Benim ana sistemim bu. Aue dönemimde, takım 3'lü oynamak için kurulmuştu. Schalke'de de 3'lü oynayabileceğim bir takım vardı. Takımdaki ofansif kalite ve gücüne bakıyorum, bu takım 4'lü oynamak için kurulmuş."

"DAUM İLE KIYASLANMAK BÜYÜK ONUR"

"Christoph Daum çok büyük bir efsane. Onunla kıyaslanmak ve bu soruya maruz kalmak bile büyük onur. Sözler vermek yerine iş yapmayı tercih ederim. Fenerbahçe ile oynayacağımız ilk maç için sabırsızlanıyorum."

"FELSEFEMİZ HÜCUM YAPMAK OLACAK"

"Felsefemiz hücum yapmak olacak. Oyunu domine edeceğiz, sadece topa sahip olmak değil goller atıp tehlikeli pozisyonlar üretmemiz gerekiyor. Topa sahip olacağız ve çok atak yapacağız, şiddetli pres yapacağız topu hızlı geri kazanacağız."

"ÖZGÜVEN KAZANMALIYIZ"

"Fenerbahçe'de eksikler ne, neler tespit ettiniz?"

"Zor bir soru, cevabım bir önceki teknik direktör ve ekibine mesaj gibi olur. Benim tarzım bu değil ve bunu yapmak adil olmaz. Özgüven kazanmalıyız, bunun için de maçları kazanmalıyız."

"HAKEM KONUŞMAYA ALIŞIK DEĞİLİM"

"Asla bahaneler sunmam. Hakem kararları için konuşmaya da alışkın biri değilim. Onların yaptığı iş de kolay değil. Rakiplerin de kapalı oynaması ve vakit geçirmesi yasak değil. Bunun doğru ve yanlış olduğunu tartışamaya, şikayet etmeye gerek yok. Rusya'da da benzer şeyler söylendi ama takıma bunlara odaklanmamalarını söyledim. Bizim üzerinde etkimizin olmadığı şeylerle vakit kaybedemeyiz."