Fenerbahçe'nin transfer hedefi 8! Dünya devinden gelecek

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de transfer hız kesmiyor. Eksik kalan merkez orta saha profilini kış tescil döneminde tamamlamayı hedefleyen Kanarya'da birçok yıldız gündemde bulunuyor.
TEDESCO İMZALADI
Fenerbahçe, 2 yıllığına anlaştığı yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenledi. İtalyan çalıştırıcı oynatacağı sistemi de açıkladı.
"BURADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
"Burada olmak benim ve ekibim adına gurur. Bu kadar büyük desteği başkan ve yönetimden görmek harika. Teşekkür ederim."
"FENERBAHÇE'NİN GÜCÜ VE TARAFTARIN BÜYÜKLÜĞÜ NEDENİYLE GELDİM"
"Ocak ayından itibaren evde oturup fırsatları beklemek benim için çok iyi değildi. Ailemle olmak güzeldi ama enerjim çok, evde oturmaktan daha fazlasını yapmalıydım. Kulübün kendisi ve gücü, taraftarın büyüklüğü nedeniyle buraya geldim. Taraftarın yanı sıra takımın kalitesi çok yüksek."
"İYİ OLMAK İÇİN BİRLİKTE OLMALISINIZ"
"Oyunculara, teknik direktöre, yönetime, başkana ve çalışanlara ihtiyacımız var. Tek başımıza başaramayız. Tekrar iyi zamana ulaşmak için birlikte olmalısınız. Bir an önce çalışmak için sabırsızlanıyorum."
"BENDEN 'ZAMANA İHTİYACIM VAR' GİBİ CÜMLELER DUYMAYACAKSINIZ"
"Benden asla "Yeni geldim, zamana ihtiyacım var" gibi cümleler duymayacaksınız. Çünkü bu benim yöntemim değil. Fenerbahçe'nin geçmiş maçlarını izledim. Kulübü ve ligi biliyorum. Ekibimde Gökhan Gönül'ün olması iyi. Sadece o değil, başkaları da var."
"YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK İŞ VAR"
"Tesiste her şey iyi. Yapmamız gereken çok iş var, gece çok zaman var. Şimdi tesislerde kalıyorum ama buradan ne zaman çıkacağımıza bakacağız. Şimdi işleri yoluna koyalım."