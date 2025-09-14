Ergin Ataman gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı! Maç sonu büyük hayal kırıklığı

Cedi Osman (TRT 1)

OYUNCULAR DA YIKILDI

Saha içinde de benzer görüntüler vardı. Takımın yıldızlarından Alperen Şengün ve Cedi Osman, finalin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Özellikle Cedi Osman'ın gözyaşlarını tutamadığı anlar, milli takımın yaşadığı hayal kırıklığının en çarpıcı yansımalarından biri oldu.

Alperen Şengün (TRT 1)