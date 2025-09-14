Ergin Ataman gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı! Maç sonu büyük hayal kırıklığı

Maçın ardından duygusal anlar yaşandı. Başantrenör Ergin Ataman, şampiyonluğun elden gitmesi sonrası gözyaşlarını tutamadı. Ataman'ın, basın mensuplarına açıklama yaparken büyük üzüntü içinde olduğu kameralara yansıdı.
OYUNCULAR DA YIKILDI
Saha içinde de benzer görüntüler vardı. Takımın yıldızlarından Alperen Şengün ve Cedi Osman, finalin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Özellikle Cedi Osman'ın gözyaşlarını tutamadığı anlar, milli takımın yaşadığı hayal kırıklığının en çarpıcı yansımalarından biri oldu.