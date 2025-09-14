PODCAST CANLI YAYIN

Ergin Ataman gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı! Maç sonu büyük hayal kırıklığı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Arena Riga’da oynanan büyük mücadelede milliler, sahadan 88-83 mağlup ayrılarak şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Bu sonuçla Türkiye, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Maçın ardından duygusal anlar yaşandı. Başantrenör Ergin Ataman, şampiyonluğun elden gitmesi sonrası gözyaşlarını tutamadı. Ataman'ın, basın mensuplarına açıklama yaparken büyük üzüntü içinde olduğu kameralara yansıdı.

Cedi Osman (TRT 1)Cedi Osman (TRT 1)

OYUNCULAR DA YIKILDI

Saha içinde de benzer görüntüler vardı. Takımın yıldızlarından Alperen Şengün ve Cedi Osman, finalin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Özellikle Cedi Osman'ın gözyaşlarını tutamadığı anlar, milli takımın yaşadığı hayal kırıklığının en çarpıcı yansımalarından biri oldu.

Alperen Şengün (TRT 1)Alperen Şengün (TRT 1)

