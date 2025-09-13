PODCAST CANLI YAYIN

Flilipe Luis Fenerbahçe'yi reddetti

Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco’yu getiren Fenerbahçe hakkında Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

UOL'un haberine göre, sarı-lacivertliler Flamengo'nun genç teknik direktörü Filipe Luis ile ilgilendi. Haberde, Fenerbahçe'nin Luis için Brezilya temsilcisiyle iletişime geçtiği ve gerekirse Flamengo'ya tazminat ödemeyi de göze aldığı öne sürüldü.

Ancak, görüşmelerin ilerlemediği aktarıldı. Flamengo cephesi, Luis'in görevine devam etmesini istedi ve ayrılığına sıcak bakmadı. Aynı zamanda Filipe Luis'in de Brezilya ekibindeki görevini tamamlamadığı düşüncesinde olduğu belirtildi.

Eylül 2024'te Flamengo'nun başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, bugüne kadar çıktığı 64 maçta 2.22 puan ortalaması yakaladı.

