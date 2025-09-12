Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, ligde Juventus ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
HAKAN ÇAHANOĞLU AÇIKLAMASI
Chivu, yaz transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, "Ben oyuncularımın neler yapabileceklerini, seviyelerini biliyorum. Hakan Çalhanoğlu ile 4 haftadır çalışıyorum. Hakan her zaman motive ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, bu yaz iki buçuk ay boyunca sahalardan uzak kaldığı unutuluyor. Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamak istedi ve bu yazını çok huzurlu geçiremedi. Hakan'ı çok motive buldum, kalmayı seçti ve bize yardım etmeye hazır." diye konuştu.
HAKAN ÇAHANOĞLU AÇIKLAMASI
Chivu, yaz transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, "Ben oyuncularımın neler yapabileceklerini, seviyelerini biliyorum. Hakan Çalhanoğlu ile 4 haftadır çalışıyorum. Hakan her zaman motive ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, bu yaz iki buçuk ay boyunca sahalardan uzak kaldığı unutuluyor. Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamak istedi ve bu yazını çok huzurlu geçiremedi. Hakan'ı çok motive buldum, kalmayı seçti ve bize yardım etmeye hazır." diye konuştu.
INTER İLE SÖZLEŞMESİ
Sakatlığı nedeniyle sezonu geç açan milli yıldız, bu sezon Inter'de bir maçta 68 dakika süre buldu.