Beşiktaş Jota Silva'nın lisansını çıkarttı!

Transferde kanat hamlesi yapması beklenen Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Jota Silva'yı İstanbul'a getirmişti. Siyah beyazılar, Portekizli yıldızın lisansı için TFF'ye başvurup evraklarını tamamladı.

Süper Lig'de transferin son gününe damga vuran Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı kadrosuna kattı. Sporting'e transferi son anda gerçekleşmeyen yıldız futbolcu, İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçip imzayı attı.

Yıldız futbolcunun lisansı da TFF nezdinde çıkarıldı.

Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'da

SPORTİNG'İN ELİNDEN KAPILDI

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma şansı bulmakta zorlanan Jota Silva için Sporting de devredeydi. Ancak Portekiz temsilcisiyle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca Beşiktaş hızlı davranarak transferi tamamladı.

17 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU

Transferin, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden gerçekleştiği aktarıldı. Beşiktaş'ın, Jota Silva için 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, anlaşmada ayrıca 17 milyon euroluk şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunduğu kaydedildi.

JOTA SILVA'NIN PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Nottingham Forest ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Jota Silva, bu sezon yalnızca 1 maçta süre alabildi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezonki performansıyla dikkat çekmişti.

