Beşiktaş Jota Silva'nın lisansını çıkarttı!

Süper Lig'de transferin son gününe damga vuran Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı kadrosuna kattı. Sporting'e transferi son anda gerçekleşmeyen yıldız futbolcu, İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçip imzayı attı.
Yıldız futbolcunun lisansı da TFF nezdinde çıkarıldı.
SPORTİNG'İN ELİNDEN KAPILDI
Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma şansı bulmakta zorlanan Jota Silva için Sporting de devredeydi. Ancak Portekiz temsilcisiyle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca Beşiktaş hızlı davranarak transferi tamamladı.
17 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU
Transferin, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden gerçekleştiği aktarıldı. Beşiktaş'ın, Jota Silva için 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, anlaşmada ayrıca 17 milyon euroluk şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunduğu kaydedildi.