Milan Skriniar'dan Mourinho sözleri

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Jose Mourinho'nun ayrılığıyla ilgili konuştu.
Slovak stoper, "Jose Mourinho, muhteşem bir teknik direktör. Her zaman harika bir ilişkimiz oldu. Şampiyonlar Ligi'nden elenmek hem benim için hem de Mourinho için büyük hayal kırıklığıydı. Ancak futbol böyle ve kulüp bir karar verdi. Devam etmek zorundayız, önümüze bakacağız ve profesyonel olacağız." dedi.
Skrinar "Muhteşem oyuncularla dolu harika bir takımımız var ve Fenerbahçe için her şeyin en mükemmelini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.