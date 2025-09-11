Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, bugün mü? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Frankfurt deplasmanıyla başlıyor. Grup aşamasında 36 takım, yeni formatta mücadele edecek. İşte güncel maç takvimi ve merak edilenler...
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
16 EYLÜL SALI
- 19.45 Athletic Bilbao - Arsenal
- 19.45 PSV Eindhoven - Union Saint
- 22.00 Juventus - Borussia Dortmund
- 22.00 Real Madrid - Olympique Marsilya
- 22.00 SL Benfica - Karabağ
- 22.00 Tottenham – Villarreal
17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA
- 19.45 Olympiakos - Pacos
- 19.45 Slavia Prag - Bodo Glimt
- 22.00 PSG - Atalanta
- 22.00 Liverpool - Atletico Madrid
- 22.00 Bayern Münih - Chelsea
- 22.00 Ajax – Inter