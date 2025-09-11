PODCAST CANLI YAYIN

Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, bugün mü? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan geri dönüyor. Temsilcimiz Galatasaray da grup aşamasında sahne alacak ve toplamda 8 maç oynayacak. Sarı-kırmızılılar, ilk mücadelede Alman ekibi Eintracht Frankfurt’un konuğu olacak. Futbolseverler ise “Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor?” ve “Eintracht Frankfurt – Galatasaray karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmalara ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi:
Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, bugün mü? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Frankfurt deplasmanıyla başlıyor. Grup aşamasında 36 takım, yeni formatta mücadele edecek. İşte güncel maç takvimi ve merak edilenler...

(AA)(AA)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

16 EYLÜL SALI

  1. 19.45 Athletic Bilbao - Arsenal
  2. 19.45 PSV Eindhoven - Union Saint
  3. 22.00 Juventus - Borussia Dortmund
  4. 22.00 Real Madrid - Olympique Marsilya
  5. 22.00 SL Benfica - Karabağ
  6. 22.00 Tottenham – Villarreal
Atletico'dan ''sıcak takip''

(AA)(AA)

17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA

  1. 19.45 Olympiakos - Pacos
  2. 19.45 Slavia Prag - Bodo Glimt
  3. 22.00 PSG - Atalanta
  4. 22.00 Liverpool - Atletico Madrid
  5. 22.00 Bayern Münih - Chelsea
  6. 22.00 Ajax – Inter

(AA)(AA)

18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE

  1. 19.45 Club Brugge - Monaco
  2. 19.45 Kopenhag - Bayer Leverkusen
  3. 22.00 Manchester City - Napoli
  4. 22.00 Frankfurt - Galatasaray
  5. 22.00 Sporting Lizbon - Kairat
  6. 22.00 Newcastle United - Barcelona

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Siyonist hesapların Türkiye'yi hedef almasına tepki: Düşmanlık edene yanıt verilir
Son dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5'e indirdi
Takas Bank
Terörsüz Türkiye Komisyonu 8. kez toplandı! | Numan Kurtulmuş: İsrail tüm bölgeye düşman
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı
Türk Telekom
CHP’de 15 Eylül öncesi 'mutlak butlan' paniği: Kılıçdaroğlu’nun ihracı masada
İzmir Karşıyaka’da çöp dağları önüne geçilemez bir hal aldı! Vatandaş isyanda: Fareler çıkmaya başladı
Bahçeli'den "Önümüzdeki günler provokasyona açık" uyarısı! 'Suça sürüklenen çocuk' tartışmalarına nokta: "Acil hukuki düzenleme şart"
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
MSB'den Katar'da Hamas müzakere heyetine saldırı hakkında açıklama: İsrail terörizmi devlet politikası haline getirdi
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Faizsiz ev, işyeri ve araba almada yeni dönem! Emlak Katılım hangi kamu bankasıyla iş birliği yapacak?
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!