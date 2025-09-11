Atletico Madrid Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün’ü yakın takibe aldı

Atletico Madrid'in Konya'da oynanan Türkiyeİspanya maçına scout gönderdiği ve Yunus Akgün 'ü markaj altına aldıkları belirtildi. İspanyol devinin Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlarda da milli yıldızı takip edeceği gelen haberler arasında.

2018 yılından beri Galatasaray'da forma giyen Yunus'un Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. İspanyol devinin, güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan ve 16 kez A Milli Takım formasını giyen 25 yaşındaki yıldız oyuncu için devre arasında resmi hamle yapması bekleniyor.

Yunus Akgün (AA)

Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'ü devre arasında satmaya sıcak bakmasa da gelecek teklife göre karar verilecek. Sarı-Kırmızılılar, astronomik bir rakam sunulması durumunda Atletico Madrid'in teklifini değerlendirmeye alabilir.