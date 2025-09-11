PODCAST CANLI YAYIN

Berkay Özcan'dan Tedesco açıklaması!

Fatih Karagümrük'ün başarılı futbolcusu Berkay Özcan, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında konuştu.

Giriş Tarihi:
Berkay Özcan'dan Tedesco açıklaması!

Fatih Karagümrük forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli oyuncu, A Spor'da eski hocası hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Tedesco, Stuttgart U17'de benim hocamdı. Birlikte çalışmıştık hatta şampiyon olmuştuk. İyi bir hoca, ondan çok şey öğrendim. Bence Fenerbahçe'ye faydalı olacak. Mutlu oldum o haberi duyunca. İlk başta tabi biraz şaşırdım. Öyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştim. Bence başarılı olur."

Fenerbahçede 1 ayrılık 1 transfer!Fenerbahçede 1 ayrılık 1 transfer!
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5'e indirdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Siyonist hesapların Türkiye'yi hedef almasına tepki: Düşmanlık edene yanıt verilir
Takas Bank
Terörsüz Türkiye Komisyonu 8. kez toplandı! | Numan Kurtulmuş: İsrail tüm bölgeye düşman
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı
Türk Telekom
CHP’de 15 Eylül öncesi 'mutlak butlan' paniği: Kılıçdaroğlu’nun ihracı masada
İzmir Karşıyaka’da çöp dağları önüne geçilemez bir hal aldı! Vatandaş isyanda: Fareler çıkmaya başladı
Bahçeli'den "Önümüzdeki günler provokasyona açık" uyarısı! 'Suça sürüklenen çocuk' tartışmalarına nokta: "Acil hukuki düzenleme şart"
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
MSB'den Katar'da Hamas müzakere heyetine saldırı hakkında açıklama: İsrail terörizmi devlet politikası haline getirdi
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Faizsiz ev, işyeri ve araba almada yeni dönem! Emlak Katılım hangi kamu bankasıyla iş birliği yapacak?
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!