Berkay Özcan'dan Tedesco açıklaması!

Fatih Karagümrük forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli oyuncu, A Spor'da eski hocası hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Tedesco, Stuttgart U17'de benim hocamdı. Birlikte çalışmıştık hatta şampiyon olmuştuk. İyi bir hoca, ondan çok şey öğrendim. Bence Fenerbahçe'ye faydalı olacak. Mutlu oldum o haberi duyunca. İlk başta tabi biraz şaşırdım. Öyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştim. Bence başarılı olur."