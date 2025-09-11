Andre Onana Trabzonspor için yola çıktı!

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın boşluğunu Manchester United'dan Andre Onana ile dolduruyor.



Bordo-mavili ekip, Kamerunlu kalecinin kiralık transferi için Manchester United ve oyuncu ile anlaşma sağladı.



YOLA ÇIKTI



Trabzonspor, Andre Onana transferini kiralık olarak tamamladı. Kamerunlu kaleci, bugün saat 16.00 sularında ailesiyle birlikte Trabzon'a gelecek ve Fenerbahçe maçında görev verilmesi durumunda sahada olacak.