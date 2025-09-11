PODCAST CANLI YAYIN

Andre Onana Trabzonspor için yola çıktı!

Trabzonspor'un Manchester United'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın şehre geliş tarihi ve saati belli oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Andre Onana Trabzonspor için yola çıktı!

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın boşluğunu Manchester United'dan Andre Onana ile dolduruyor.

Bordo-mavili ekip, Kamerunlu kalecinin kiralık transferi için Manchester United ve oyuncu ile anlaşma sağladı.

YOLA ÇIKTI

Trabzonspor, Andre Onana transferini kiralık olarak tamamladı. Kamerunlu kaleci, bugün saat 16.00 sularında ailesiyle birlikte Trabzon'a gelecek ve Fenerbahçe maçında görev verilmesi durumunda sahada olacak.

Andre OnanaAndre Onana

BARCELONA'DAN ZİRVEYE

Kariyerine Barcelona'nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, daha sonra Ajax'a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United'a imza atmıştı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, Kamerun Milli Takımı'nın da uzun yıllardır kalesini koruyor.

TARAFTAR MERAKLA BEKLİYOR

Sosyal medyada gündem olan iddia sonrası Trabzonspor taraftarı, kulübün resmi açıklamasını beklemeye başladı. Taraftarlar, Onana tecrübeli bir kalecinin transferinin, yeni sezonda takıma önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşiyor.

Trabzonsporun yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenlerTrabzonsporun yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5'e indirdi
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Takas Bank
Bahçeli'den "Önümüzdeki günler provokasyona açık" uyarısı! 'Suça sürüklenen çocuk' tartışmalarına nokta: "Acil hukuki düzenleme şart"
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
Türk Telekom
MSB'den Katar'da Hamas müzakere heyetine saldırı hakkında açıklama: İsrail terörizmi devlet politikası haline getirdi
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Faizsiz ev, işyeri ve araba almada yeni dönem! Emlak Katılım hangi kamu bankasıyla iş birliği yapacak?
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
OVP'den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!