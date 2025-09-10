Domenico Tedesco mesaiye başladı! "Zamanımız yok"

Yeni teknik direktör Domenico Tedesco, idman öncesinde futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı. Deneyimli çalıştırıcı; "Hep birlikte başaracağız, zaman içerisinde birbirimizi tanıyacağız ama zamanımız yok. Bir an önce başarılı olmamız lazım. Bir tane ilk 11'im olmayacak. Bu takımdaki her oyuncuya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
EDSON ALVAREZ BEKLENENDEN ERKEN DÖNEBİLİR
Meksika Milli Takımı'nda sakatlanan Edson Alvarez'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edilmişti. Ancak oyuncunun tedavi sürecine olumlu yanıt verdiği ve 1-2 hafta içinde sahalara dönebileceği öğrenildi.
SEMEDO TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Portekizli futbolcunun, fedakarlık yaparak derbide oynamak istediği de gelen bilgiler arasında.