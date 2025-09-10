Domenico Tedesco mesaiye başladı! "Zamanımız yok"

Yeni teknik direktör Domenico Tedesco, idman öncesinde futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı. Deneyimli çalıştırıcı; "Hep birlikte başaracağız, zaman içerisinde birbirimizi tanıyacağız ama zamanımız yok. Bir an önce başarılı olmamız lazım. Bir tane ilk 11'im olmayacak. Bu takımdaki her oyuncuya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.