Domenico Tedesco mesaiye başladı! "Zamanımız yok"

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco dönemi resmen başladı. İtalyan teknik adam, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıkarak oyuncularıyla tanıştı.

Yeni teknik direktör Domenico Tedesco, idman öncesinde futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı. Deneyimli çalıştırıcı; "Hep birlikte başaracağız, zaman içerisinde birbirimizi tanıyacağız ama zamanımız yok. Bir an önce başarılı olmamız lazım. Bir tane ilk 11'im olmayacak. Bu takımdaki her oyuncuya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

EDSON ALVAREZ BEKLENENDEN ERKEN DÖNEBİLİR

Meksika Milli Takımı'nda sakatlanan Edson Alvarez'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edilmişti. Ancak oyuncunun tedavi sürecine olumlu yanıt verdiği ve 1-2 hafta içinde sahalara dönebileceği öğrenildi.

SEMEDO TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Portekizli futbolcunun, fedakarlık yaparak derbide oynamak istediği de gelen bilgiler arasında.

DURAN VE MERT HAKAN'IN DURUMU

Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran ile kaptan Mert Hakan Yandaş'ın tedavileri devam ediyor. İki oyuncunun da Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BİREYSEL ÇALIŞIYOR

Yeni transfer Kerem Aktürkoğlu, milli aranın ardından bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Trabzonspor maçında forma giyip giyemeyeceği ise henüz netleşmedi. Son kararı Domenico Tedesco verecek.

