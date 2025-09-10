PODCAST CANLI YAYIN

Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri veda etti

İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri, çeyrek final müsabakalarında elendi.

Liverpool'daki M&S Bank Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 65 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Kazakistanlı rakibi Aida Abikeyeva ile karşılaştı.

Daha önce 66 kiloda dünya şampiyonu olan Busenaz, son üç şampiyonada altın madalya kazanarak dikkat çekmişti. Ancak bu kez rakibine 5-0 yenilerek şampiyonaya çeyrek finalde veda etti.

ELİF GÜNERİ DE ELENDİ

Milli sporculardan Elif Güneri, 80 kiloda ev sahibi İngiltere'nin sporcusu Emily Asquith ile karşılaştı. Güneri de rakibine 5-0 mağlup olarak turnuvaya çeyrek finalde nokta koydu.

ÜÇ MADALYA GARANTİLENDİ

Türkiye, organizasyonda şimdiden üç madalyayı garantiledi. Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Büşra Işıldar (75 kilo) ve Şeyma Düztaş (+80 kilo), 13 Eylül Cumartesi günü yarı final maçlarına çıkacak.

Öte yandan erkekler 52 kiloda Samet Gümüş, 12 Eylül Cuma günü çeyrek final mücadelesi verecek.

Organizasyon programına göre yarın maç yapılmayacak.

