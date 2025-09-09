Türkiye - Polonya EuroBasket 2025 çeyrek final maçı | CANLI

Cedi Osman (EPA) SADECE ALMANYA BAŞARDI Türkiye, EuroBasket 2025'te oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri oldu. Turnuvada sadece Türkiye ve son dünya şampiyonu Almanya, 6'da 6 yaptı. Milli takım istatistiklerde de öne çıkıyor: Maç başına sayı ortalamasında 3. sırada (90.7)

2-3 sayılık atış yüzdesinde 2. sırada (53.2)

3 sayılık atış yüzdesinde lider (45)

En fazla blok yapan takımlar listesinde 3. sırada (24)

Asist ortalamasında 3. sırada (22)

Verimlilik puanında ise 2. sırada (112.7)

Şehmus Hazer (REUTERS) 24 YIL SONRA YARI FİNAL ŞANSI Milliler, Polonya'yı mağlup etmesi halinde 24 yıl sonra yarı finale yükselecek. Türkiye, son olarak EuroBasket 2001'de gümüş madalya kazanmış, finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.

Shane Larkin (EPA) TÜRKİYE 2 DEFA KAZANABİLDİ Bugün oynanacak maç, iki takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki 9. randevusu olacak. Daha önceki 8 karşılaşmada Polonya 6 galibiyet, Türkiye ise 2 galibiyet aldı. Son buluşmalar EuroBasket 2009 ve 2011'de yaşanmış, Türkiye 2009'da 87-69 kazanırken, 2011'de sahadan 84-83 mağlup ayrılmıştı.