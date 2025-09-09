Türkiye - Polonya EuroBasket 2025 çeyrek final maçı | CANLI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile kozlarını paylaşıyor.
1. ÇEYREK | TÜRKİYE - POLONYA: 1-2
2. ÇEYREK | TÜRKİYE - POLONYA:
3. ÇEYREK | TÜRKİYE - POLONYA:
4. ÇEYREK | TÜRKİYE - POLONYA:
12 DEV ADAM NAMAĞLUP GELDİ
Ergin Ataman yönetimindeki milliler, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, çıktığı 5 maçın tamamını kazanarak grup lideri oldu ve son 16 turuna yükseldi.
Son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan İsveç'i 85-79 mağlup eden Türkiye, EuroBasket 2009'dan bu yana ilk kez çeyrek final biletini aldı.