PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye - Polonya EuroBasket 2025 çeyrek final maçı | CANLI

Dört ülkenin ev sahipliği yaptığı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 12 Dev Adam'ın yürüyüşü devam ediyor. Ay yıldızlılar, organizasyonun dört ortağından biri olan Polonya ile yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geliyor. Türkiye - Polonya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye - Polonya EuroBasket 2025 çeyrek final maçı | CANLI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile kozlarını paylaşıyor.

Alperen Şengün (AA)Alperen Şengün (AA)

PERİYOTLARA GÖRE SKORLAR (SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR)

1. ÇEYREK | TÜRKİYE - POLONYA: 1-2
2. ÇEYREK | TÜRKİYE - POLONYA:
3. ÇEYREK | TÜRKİYE - POLONYA:
4. ÇEYREK | TÜRKİYE - POLONYA:

Adem Bona (EPA)Adem Bona (EPA)

12 DEV ADAM NAMAĞLUP GELDİ

Ergin Ataman yönetimindeki milliler, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, çıktığı 5 maçın tamamını kazanarak grup lideri oldu ve son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan İsveç'i 85-79 mağlup eden Türkiye, EuroBasket 2009'dan bu yana ilk kez çeyrek final biletini aldı.

Cedi Osman (EPA)Cedi Osman (EPA)

SADECE ALMANYA BAŞARDI

Türkiye, EuroBasket 2025'te oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri oldu. Turnuvada sadece Türkiye ve son dünya şampiyonu Almanya, 6'da 6 yaptı.

Milli takım istatistiklerde de öne çıkıyor:

  • Maç başına sayı ortalamasında 3. sırada (90.7)
  • 2-3 sayılık atış yüzdesinde 2. sırada (53.2)
  • 3 sayılık atış yüzdesinde lider (45)
  • En fazla blok yapan takımlar listesinde 3. sırada (24)
  • Asist ortalamasında 3. sırada (22)
  • Verimlilik puanında ise 2. sırada (112.7)

Şehmus Hazer (REUTERS)Şehmus Hazer (REUTERS)

24 YIL SONRA YARI FİNAL ŞANSI

Milliler, Polonya'yı mağlup etmesi halinde 24 yıl sonra yarı finale yükselecek. Türkiye, son olarak EuroBasket 2001'de gümüş madalya kazanmış, finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.

Shane Larkin (EPA)Shane Larkin (EPA)

TÜRKİYE 2 DEFA KAZANABİLDİ

Bugün oynanacak maç, iki takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki 9. randevusu olacak. Daha önceki 8 karşılaşmada Polonya 6 galibiyet, Türkiye ise 2 galibiyet aldı.

Son buluşmalar EuroBasket 2009 ve 2011'de yaşanmış, Türkiye 2009'da 87-69 kazanırken, 2011'de sahadan 84-83 mağlup ayrılmıştı.

Ergin Ataman (AA)Ergin Ataman (AA)

POLONYA İDDİALI GELİYOR

2025 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan Polonya, D Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2. sırada tamamladı. Son 16 turunda Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, üst üste ikinci kez çeyrek finale yükseldi.

Son Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kadar yükselen Polonya, turnuvanın iddialı ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasındaki Hamaslılara saldırı: "Halid Meşal hedef alındı" iddiası
CHP'li Özgür Özel 9 Eylül'den 2 gün önce İngiliz FT'ye Türkiye'yi şikayet etti!
İdefix
Türkiye - Polonya EuroBasket 2025 çeyrek final maçı | CANLI
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"
Gözleri KaraDeniz
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
CHP'de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: "Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide"
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | "DEAŞ'ı yeniden harekete geçirdiler"
FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi
Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü?
CHP'de il binası krizi! Gürsel Tekin rest çekti: "Resmi binamız Sarıyer'de"
ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! "Ortak yönlerimiz var" | İmza sahte mi?
Sağanak 25 ilde etkili oluyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya… 24 saat içinde daha kuvvetli gelecek
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...