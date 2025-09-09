Gökhan Sazdağı kimdir, nereli, kaç yaşında? Gökhan Sazdağı hangi mevkide oynuyor, takımı ne?

PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig’in öne çıkan isimlerinden Gökhan Sazdağı, sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Futbolseverler, tecrübeli oyuncu hakkında “Kaç yaşında, nereli? Hangi pozisyonlarda görev alıyor? Hangi takımlarda oynadı?” sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte futbolcunun biyografisi ve hakkında merak edilenler...

Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden Gökhan Sazdağı, sıkça "Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkilerde oynuyor? Kariyerinde hangi takımlarda forma giydi?" sorularıyla gündeme geliyor. İşte Gökhan Sazdağı hakkında öne çıkan bilgiler ve istatistikler…

Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

20 Eylül 1994 doğumlu olan Gökhan Sazdağı, İstanbul doğumlu ve 30 yaşında.

Futbol kariyerini aktif olarak sürdüren isim, özellikle çok yönlü oyun tarzıyla öne çıkıyor.

Gökhan Sazdağı hangi mevkiide oynuyor?

Sazdağı, asıl olarak sağ bek olarak görev yapıyor.

Bununla birlikte sol kanat ve santrafor pozisyonlarında da forma giyiyor.

Gökhan Sazdağı hangi takımlarda oynadı?

Profesyonel kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Gökhan Sazdağı, bugüne kadar şu takımlarda oynadı:

  1. 2013-2015 Fenerbahçe
  2. 2013-2014 Turgutluspor (kiralık)
  3. 2014-2015 Manisaspor (kiralık)
  4. 2015-2017 Gaziantep FK
  5. 2017 Manisaspor (kiralık)
  6. 2017 Fatih Karagümrük
  7. 2018 Hatayspor
  8. 2018-2019 Adanaspor
  9. 2019-2021 Boluspor
  10. 2021'den itibaren Kayserispor

Gökhan Sazdağı istatistikleri

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 354 maçta forma giyen Sazdağı'nın performansı şu şekilde:

  1. Maç: 354
  2. Gol: 43
  3. Asist: 39

Gökhan Sazdağı'nın piyasa değeri nedir?

Transfermarkt verilerine göre, tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 1,20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Gökhan Sazdağı'ndan Trabzonspor açıklaması

