Gökhan Sazdağı kimdir, nereli, kaç yaşında? Gökhan Sazdağı hangi mevkide oynuyor, takımı ne?

Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden Gökhan Sazdağı, sıkça "Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkilerde oynuyor? Kariyerinde hangi takımlarda forma giydi?" sorularıyla gündeme geliyor. İşte Gökhan Sazdağı hakkında öne çıkan bilgiler ve istatistikler…