Gökhan Sazdağı kimdir, nereli, kaç yaşında? Gökhan Sazdağı hangi mevkide oynuyor, takımı ne?

Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden Gökhan Sazdağı, sıkça "Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkilerde oynuyor? Kariyerinde hangi takımlarda forma giydi?" sorularıyla gündeme geliyor. İşte Gökhan Sazdağı hakkında öne çıkan bilgiler ve istatistikler…
Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında ve nereli?
20 Eylül 1994 doğumlu olan Gökhan Sazdağı, İstanbul doğumlu ve 30 yaşında.
Futbol kariyerini aktif olarak sürdüren isim, özellikle çok yönlü oyun tarzıyla öne çıkıyor.
Gökhan Sazdağı hangi mevkiide oynuyor?
Sazdağı, asıl olarak sağ bek olarak görev yapıyor.
Bununla birlikte sol kanat ve santrafor pozisyonlarında da forma giyiyor.