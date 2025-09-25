MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025 | Bulgaristan - Türkiye eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

Türkiye, Dünya Kupası yolundaki yolculuğunda Bulgaristan karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sofya'da oynanacak maçta milliler, kritik puanlar için sahaya çıkacak. Peki milli maç hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? İşte Bulgaristan - Türkiye canlı yayın saati ve tarihi…
BULGARİSTAN – TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan'a konuk olacak.
BULGARİSTAN – TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Bulgaristan-Türkiye karşılaşması, Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda saat 21:45'te başlayacak.