MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025 | Bulgaristan - Türkiye eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

Türkiye, Dünya Kupası yolundaki yolculuğunda Bulgaristan karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sofya'da oynanacak maçta milliler, kritik puanlar için sahaya çıkacak. Peki milli maç hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? İşte Bulgaristan - Türkiye canlı yayın saati ve tarihi…