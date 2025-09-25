PODCAST CANLI YAYIN

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025 | Bulgaristan - Türkiye eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri devam ederken A Milli Takım, E Grubu’ndaki üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. Peki milli maç canlı nereden izlenir? İşte Bulgaristan-Türkiye maç bilgisi…

Türkiye, Dünya Kupası yolundaki yolculuğunda Bulgaristan karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sofya'da oynanacak maçta milliler, kritik puanlar için sahaya çıkacak. Peki milli maç hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? İşte Bulgaristan - Türkiye canlı yayın saati ve tarihi…

BULGARİSTAN – TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan'a konuk olacak.

BULGARİSTAN – TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Bulgaristan-Türkiye karşılaşması, Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda saat 21:45'te başlayacak.

BULGARİSTAN – TÜRKİYE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bunun yanı sıra mücadele, EXXEN platformu üzerinden de takip edilebilecek.

