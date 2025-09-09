Beşiktaş'ta iki yıldıza yol gözüktü

Siyah-beyazlı yönetim, her iki futbolcuya da kendilerine kulüp bulup ayrılmaları gerektiğini tebliğ etmişti. Ancak Jonas Svensson ve Joao Mario, şu ana kadar gelen teklifleri değerlendirmedi.

Joao Mario (AA) TFF LİSTESİNDE YER ALMAYACAKLAR HT Spor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi aldığı karar doğrultusunda, oyuncular takımda kalsa bile TFF'ye verilecek yeni listede yer almayacaklarını hem futbolculara hem de temsilcilerine bildirdi.