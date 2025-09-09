Beşiktaş'ta iki yıldıza yol gözüktü

Siyah-beyazlı yönetim, her iki futbolcuya da kendilerine kulüp bulup ayrılmaları gerektiğini tebliğ etmişti. Ancak Jonas Svensson ve Joao Mario, şu ana kadar gelen teklifleri değerlendirmedi.
TFF LİSTESİNDE YER ALMAYACAKLAR
HT Spor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi aldığı karar doğrultusunda, oyuncular takımda kalsa bile TFF'ye verilecek yeni listede yer almayacaklarını hem futbolculara hem de temsilcilerine bildirdi.
TEKLİFLER VAR
Beşiktaş bu iki futbolcuyu kesinlikle listeye dahil etmeyecek. Jonas Svensson için Antalyaspor'dan teklif geldi ancak düşük bulundu. Joao Mario için ise Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük'ün ilgisi olduğu aktarıldı. Siyah-beyazlı yönetim, cuma gününe kadar her iki futbolcu ile de yolları ayırmayı hedefliyor.