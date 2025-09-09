PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta iki yıldıza yol gözüktü

Beşiktaş yönetimi, kadro planlaması kapsamında Jonas Svensson ve Joao Mario ile ilgili kesin kararını verdi. Siyah beyazlılar, iki futbolcuyu takımdan ayrılmasalar bile Süper Lig kadrosuna eklemeyecek.

Siyah-beyazlı yönetim, her iki futbolcuya da kendilerine kulüp bulup ayrılmaları gerektiğini tebliğ etmişti. Ancak Jonas Svensson ve Joao Mario, şu ana kadar gelen teklifleri değerlendirmedi.

Joao Mario (AA)Joao Mario (AA)

TFF LİSTESİNDE YER ALMAYACAKLAR

HT Spor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi aldığı karar doğrultusunda, oyuncular takımda kalsa bile TFF'ye verilecek yeni listede yer almayacaklarını hem futbolculara hem de temsilcilerine bildirdi.

Jonas Svensson (AA)Jonas Svensson (AA)

TEKLİFLER VAR

Beşiktaş bu iki futbolcuyu kesinlikle listeye dahil etmeyecek. Jonas Svensson için Antalyaspor'dan teklif geldi ancak düşük bulundu. Joao Mario için ise Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük'ün ilgisi olduğu aktarıldı. Siyah-beyazlı yönetim, cuma gününe kadar her iki futbolcu ile de yolları ayırmayı hedefliyor.

