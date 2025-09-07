Trabzonspor'da yeni hedef Raheem Sterling

30 yaşındaki İngiliz futbolcunun, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etmesine rağmen Chelsea'nin gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.

Bu durum, bordo-mavili ekibin transfer girişimini kolaylaştırabilecek en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.