Trabzonspor'da yeni hedef Raheem Sterling

30 yaşındaki İngiliz futbolcunun, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etmesine rağmen Chelsea'nin gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.
Bu durum, bordo-mavili ekibin transfer girişimini kolaylaştırabilecek en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
TRABZONSPOR'DAN TRANSFER ATAĞI
Trabzonspor yönetiminin, önümüzdeki günlerde Sterling transferi için somut adımlar atması ve önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Sterling'in kariyerinde Premier Lig şampiyonlukları ve Şampiyonlar Ligi tecrübeleri bulunuyor.