PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta ayrılık! Tayyip Talha Sanuç Gaziantep FK'da

Beşiktaş, bir süredir yollarını ayırmak istediği Tayyip Talha Sanuç için Gaziantep FK ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu, Güneydoğyu temsilcisinin formasını terletecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'ta ayrılık! Tayyip Talha Sanuç Gaziantep FK'da

Gaziantep FK, Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Tayyip Talha Sanuç'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Milli oyuncu Tayyip Talha Sanuç'un transferi konusunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç, kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Tayyip Talha Sanuç'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Beşiktaştan Federico Chiesa bombası! Temas kurulduBeşiktaştan Federico Chiesa bombası! Temas kuruldu
Beşiktaş'tan Federico Chiesa bombası! Temas kuruldu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? İlker Arslan ve Fazlı Ateş'in çelişkili ifadeleri: "Arsa satışı" dediler tapuda izine rastlanmadı
Türkiye'nin İspanya maçı ilk 11'i belli oldu
CHP gençlik kollarının provokasyon çağrısı sonrası İstanbul'da eylem yasağı! Valilik duyurdu: 6 ilçede o tarihe kadar yasaklandı
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Teşekkürler Filenin Sultanları! Türkiye - İtalya: 2-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'teki şehit ailesine ulaştı! "Bu süreci destekliyoruz başka çocuklar babasız kalmasın"
Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | Ankara Valiliği'nden uyarı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
CHP'li Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar | Gerekçesi ortaya çıktı
Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir
30 kilo altın 144 milyon TL vurgun! Dev holdingde skandal! Gerçek altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirmişler
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi