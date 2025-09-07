PODCAST CANLI YAYIN

Aslan Loyola'nın peşinde! Kulübü bırakmıyor...

Şili ve Arjantin medyası, Galatasaray'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Felipe Loyola ile ilgilendiğini yazdı... Arjantin ekibinin transfere onay vermediği iddia edildi...

Aslan Loyola'nın peşinde! Kulübü bırakmıyor...

Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Sarı-Kırmızılılar, Arjantin ekibi Independiente forması giyen Felipe Loyola'yı radarına aldı.

Loyola (Sosyal Medya)

24 yaşındaki Şilili orta saha için temaslara başlayan Cimbom'un, bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi. Şili ve Arjantin medyasında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın ilgisi, Independiente cephesinde tedirginliğe yol açtı.

Loyola (Sosyal Medya)

KULÜBÜ ÇOK TEDİRGİN
Teknik direktör Julio Vaccari'nin Loyola'nın ayrılmasının takımı hedefinden uzaklaştırabileceği görüşünde olduğu aktarıldı. Arjantin kulübü, Loyola'yı bırakmak istemese de transferin mali getirisi cazip bulunuyor.

Loyola (Sosyal Medya)

Ağustos 2024'te Huachipato'dan Independiente'ye transfer olan Felipe Loyola, Estudiantes karşısında ilk maçına ilk 11'de çıkarak teknik heyetin güvenini kazandı. Şilili futbolcu o tarihten bu yana 54 resmi maça çıktı, 9 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Gösterdiği performansla takımının değişmez ismi haline gelen Loyola, orta sahada dinamizmi ve top tekniğiyle dikkat çekiyor

Loyola (Sosyal Medya)

Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Loyola, Independiente formasıyla 55 maçta 9 gol atarken 5 asist yaptı.

