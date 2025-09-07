Aslan Loyola'nın peşinde! Kulübü bırakmıyor...

Ağustos 2024'te Huachipato'dan Independiente'ye transfer olan Felipe Loyola, Estudiantes karşısında ilk maçına ilk 11'de çıkarak teknik heyetin güvenini kazandı. Şilili futbolcu o tarihten bu yana 54 resmi maça çıktı, 9 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Gösterdiği performansla takımının değişmez ismi haline gelen Loyola, orta sahada dinamizmi ve top tekniğiyle dikkat çekiyor

Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Loyola, Independiente formasıyla 55 maçta 9 gol atarken 5 asist yaptı.