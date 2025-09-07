Aslan Loyola'nın peşinde! Kulübü bırakmıyor...

Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Sarı-Kırmızılılar, Arjantin ekibi Independiente forması giyen Felipe Loyola'yı radarına aldı.
24 yaşındaki Şilili orta saha için temaslara başlayan Cimbom'un, bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi. Şili ve Arjantin medyasında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın ilgisi, Independiente cephesinde tedirginliğe yol açtı.
KULÜBÜ ÇOK TEDİRGİN
Teknik direktör Julio Vaccari'nin Loyola'nın ayrılmasının takımı hedefinden uzaklaştırabileceği görüşünde olduğu aktarıldı. Arjantin kulübü, Loyola'yı bırakmak istemese de transferin mali getirisi cazip bulunuyor.