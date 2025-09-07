Ali Koç'tan teknik direktör ve İsmail Kartal açıklaması

Seçim çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme gelen teknik direktörler hakkında konuştu. Başkan Koç, "Luciano Spalletti ilk tercihimizdi ancak bu sezon çalışmama kararı aldı. Hoca yerli olacaksa İsmail Kartal olmalı ancak İsmail hoca olsun diyen kadar olmasın diyen birçok insan var. Alman ekolüne yöneldik. Yabancı-yerli alternatifler var. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak." dedi.

'YERLİ OLACAKSA BUNUN HAKKI İSMAİL HOCADIR'

Sözlerine devam eden Ali Koç, "Ama açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca'dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor. Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde… Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

JOSE MOURİNHO SÖZLERİ

Ali Koç, Jose Mourinho'nun gönderilme süreciyle ilgili de ilk kez konuşurken şu sözleri sarf etti: "Mourinho'yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz."

"ELENME ŞEKLİMİZ KABUL EDİLEMEZ"

"Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa'da iş yapar ama Türkiye'de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz."