41 yıl sonra gelen kötü rekor

Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen İspanya, aldığı farklı skorla dikkat çekerken Türkiye, uzun yıllar sonra sahasında böylesine ağır bir mağlubiyet aldı. Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlı ekip, 1984'ten bu yana en farklı iç saha yenilgisine imza attı.

Türkiye, daha önce 14 Kasım 1984'te oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında İngiltere'ye 8-0 kaybetmişti. Konya'daki 6-0'lık İspanya yenilgisi, bu tarihi karşılaşmadan sonra iç sahada alınan en farklı skor olarak kayıtlara geçti.