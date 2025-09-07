PODCAST CANLI YAYIN

41 yıl sonra gelen kötü rekor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Konya’da sahne alan Türkiye – İspanya mücadelesi, A Milli Takım açısından tarihi bir hezimetle sonuçlandı. Milliler, rakibine 6-0 mağlup olarak son yılların en ağır iç saha yenilgilerinden birini yaşadı.

Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen İspanya, aldığı farklı skorla dikkat çekerken Türkiye, uzun yıllar sonra sahasında böylesine ağır bir mağlubiyet aldı. Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlı ekip, 1984'ten bu yana en farklı iç saha yenilgisine imza attı.

Türkiye, daha önce 14 Kasım 1984'te oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında İngiltere'ye 8-0 kaybetmişti. Konya'daki 6-0'lık İspanya yenilgisi, bu tarihi karşılaşmadan sonra iç sahada alınan en farklı skor olarak kayıtlara geçti.

