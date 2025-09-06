Okan Buruk'tan Icardi kararı!

PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Liverpool maçı öncesi Mauro Icardi'yi tam kapasiteye ulaştırmak için özel program uyguluyor. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldızı dev maça ilk 11'de çıkarmayı planlıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Liverpool karşılaşması öncesinde yıldız golcü Mauro Icardi'yi tam anlamıyla hazır hale getirmeyi hedefliyor. Arjantinli futbolcu için kulüp sağlık ve performans ekibi tarafından özel bir çalışma programı hazırlandı.

Son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam formuna ulaşamayan Icardi, fiziksel olarak %100 seviyeye gelene kadar Süper Lig maçlarında ikinci yarılarda oyuna dahil olacak. Bu süreçte maç temposunu artırması ve sakatlık riskinden uzak kalması planlanıyor.

LIVERPOOL'A KARŞI İLK 11

Okan Buruk'un ana hedefi ise, Şampiyonlar Ligi'nde büyük önem taşıyan Liverpool maçında Icardi'yi ilk 11'de sahaya çıkarmak. Buruk ve ekibi, yıldız golcünün sahadaki liderliğine ve tecrübesine güveniyor. Liverpool maçı öncesi Mauro Icardi'nin durumu, Galatasaray cephesinde yakından takip edilmeye devam edecek.

