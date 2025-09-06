Okan Buruk'tan Icardi kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Liverpool karşılaşması öncesinde yıldız golcü Mauro Icardi'yi tam anlamıyla hazır hale getirmeyi hedefliyor. Arjantinli futbolcu için kulüp sağlık ve performans ekibi tarafından özel bir çalışma programı hazırlandı.

Son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam formuna ulaşamayan Icardi, fiziksel olarak %100 seviyeye gelene kadar Süper Lig maçlarında ikinci yarılarda oyuna dahil olacak. Bu süreçte maç temposunu artırması ve sakatlık riskinden uzak kalması planlanıyor.