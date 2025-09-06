PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un listesi belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul için yönetim listesini yüksek divana sundu. İşte Koç'un listesinde yer alan isimler...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'nin 20-21 Eylül tarihlerinde yapacağı başkanlık seçimi öncesi, sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini Yüksek Divan Kurulu'na sundu.

Başkan Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'na teslim ettiği yönetim kurulu aday listesi şöyle:

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ,Selma Altay Rodopman

