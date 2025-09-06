Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda

Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe yönetimi yeni teknik direktör arayışına hız verdi. Başkan Ali Koç ve ekibi son günlerde birçok isim üzerinde durdu. Futbol Direktörü Devin Özek, yabancı teknik adamlarla ilgili detaylı raporlar hazırlayarak Koç'a sundu.

Futbol Direktörü Devin Özek'in önerdiği isimlerden biri de Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness oldu. Ancak Hoeness'ın şu anda Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı bildirildi.

SPALLETTI VE POSTECOGLOU DA OLMADI

Fenerbahçe'de Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou da gündeme geldi. Ancak bu iki hoca ile ilgili de olumlu bir sonuç çıkmadı.