Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vererek yıllardır özlemini yaşadığı kupaya ulaşmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde 2 futbolcu daha listede bulunuyor. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, milli ara sonrasında Trabzonspor ile evinde karşılaşacak.
Sarı lacivertli ekip, zorlu randevunun hazırlıklarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında birçok yıldız isimle görüşmeye devam ediyor. Kanarya'da tek hedef 12 Eylül'e kadar tüm eksikleri gidermek ve kusursuz bir şekilde yola devam etmek.
TEKNİK DİREKTÖR KARARI NETLEŞİYOR
Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir süredir yeni teknik direktör arayışları devam ediyordu. Sarı-lacivertli yönetim kararını kısa süre içerisinde duyuracak.
JOSE MOURIHO DÖNEMİ BİTTİ
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulübün Futbol Direktörü Devin Özek, ayrılık kararını Portekizli çalıştırıcıya bizzat iletti. Ardından dünyaca ünlü teknik adam İstanbul'a veda etti.
HOCA ARAYIŞLARI İÇİN YOĞUN MESAİ HARCANIYOR
Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe yönetimi yeni teknik direktör arayışına hız verdi. Başkan Ali Koç ve ekibi son günlerde birçok isim üzerinde durdu. Futbol Direktörü Devin Özek, yabancı teknik adamlarla ilgili detaylı raporlar hazırlayarak Koç'a sundu.
DEVİN ÖZEK RAPORLAR SUNDU
Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Başkan Ali Koç'a bu dönemde yabancı teknik direktörleri önerdi. Özek, Başkan Koç'a farklı hocalar hakkında raporlar sundu.
SEBASTIAN HOENESS OLMADI
Futbol Direktörü Devin Özek'in önerdiği isimlerden biri de Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness oldu. Ancak Hoeness'ın şu anda Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı bildirildi.
SPALLETTI VE POSTECOGLOU DA OLMADI
Fenerbahçe'de Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou da gündeme geldi. Ancak bu iki hoca ile ilgili de olumlu bir sonuç çıkmadı.
ZINEDINE ZIDANE İLE TEMAS
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Ali Koç'un kesinlikle yabancı bir hocadan yana olduğu belirtilirken, yönetimin dünyaca ünlü Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile masaya oturduğu öğrenildi.
KOÇ'UN TERCİHİ OLDU
Sabah'ın haberine göre, Ali Koç'un yıldızlar karması takımı, tartışma yaratmayacak bir isme emanet etme düşüncesi doğrultusunda yönetim temaslarını hızlandırdı.
Sportif direktör Devin Özek, Domenico Tedesco ile de temas kurdu. Ancak Tedesco için şartlar net olarak oluşmadı. Karar verme aşamasında ise Zinedine Zidane gündeme geldi.
GÖRÜŞME YAPILDI
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi, Zinedine Zidane ile görüşme gerçekleştirdi. Fransız çalıştırıcının teklife olumlu yanıt verdiği ve taraflar arasında ön anlaşma sağlandığı kaydedildi. Maaş ve sözleşme detaylarının netleşmesinin ardından 53 yaşındaki efsane teknik adamın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
ZIDANE'IN KARİYERİNDEN
2016'da Real Madrid'in başına geçti. İlk döneminde: 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı. 2019'da yeniden Real Madrid'e döndü. İkinci döneminde 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası elde etti. Haziran 2021'de Real Madrid'den ayrıldı.
Zidane, son olarak Al-Hilal'den gelen 1 yıllık 100 milyon euroluk astronomik teklifi reddetmişti.
HAFTA BAŞI AÇIKLANACAK
Sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktörü için de karar verme aşamasında. Yönetimin hafta başında imza atılacak ismi açıklaması bekleniyor.
TRANSFERDE DE TAM MESAİ
Bir taraftan teknik direktör gündemiyle yoğun temaslar gerçekleştiren Fenerbahçe'de yönetim diğer yandan da transfere odaklanmış durumda. Listede 3 futbolcu var.
ZALAZAR İDDİASI
Orta saha bölgesine bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe için son olarak Uruguay basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
URUGUAYLI YILDIZA KANCA
Fenerbahçe'nin kariyerini Portekiz ekiplerinden Braga'da sürdüren Uruguaylı orta saha oyuncusu Rodrigo Zalazar ile ilgilendiği öne sürüldü.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Uruguaylı gazeteci Rodri Vazquez'in haberine göre, sarı-lacivertli ekibin 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Braga ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
2028'E KADAR KONTRATI VAR
Transfermarkt verilerine göre, Rodrigo Zalazar'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirtildi. Zalazar, yeni sezonda Braga formasıyla 8 maça çıkarken 5 gol 1 asistlik performans gösterdi. 26 yaşındaki futbolcunun Portekiz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
NESYRI GİDERSE SORLOTH
Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kesmiyor. Fenerbahçe, Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin olası ayrılığı sonrası forvet hattını güçlendirmek için Norveçli yıldız Alexander Sörloth'u gündemine aldı.
40 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, uzun süredir transfer listesinde yer alan Victor Osimhen'i Galatasaray'a kaptırdı. Bunun üzerine rotasını Süper Lig'e çeviren Arap temsilcisinin, En-Nesyri için 40 milyon Euro civarında bir teklif hazırladığı ileri sürüldü.
NORVEÇLİ YILDIZ LİSTEDE
En-Nesyri'nin ayrılığı ihtimaline karşı şimdiden harekete geçen sarı-lacivertliler, Alexander Sörloth ismini ön plana çıkardı. İspanya basınında yer alan EstoEsAtleti haberine göre, transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin ilk hamlesi Norveçli golcü olacak.
SORLOTH'UN AVANTAJI
28 yaşındaki oyuncu, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca daha önce Trabzonspor forması giymesi sayesinde Süper Lig tecrübesi bulunması, Fenerbahçe için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.
RESMİ ADIM ATILACAK
Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson transferleriyle gündemden düşmeyen Fenerbahçe'nin, En-Nesyri'nin durumuna göre Sörloth hamlesi yapması bekleniyor. Transfer dönemi hareketliliği sürerken, futbolseverlerin gözü sarı-lacivertlilerin atacağı adımlarda olacak.
KARAR VERİLMEDİ
UEFA'ya listesini veren Fenerbahçe, transferde son hamlelerini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, sakatlığı bulunan Yves Bissouma konusunda henüz kararını vermiş değil. Yönetimin kısa süre içinde Tottenham'ın orta saha oyuncusunu transfer edip etmeyeceğine dair karar vermesi bekleniyor.