Salih Özcan Beşiktaş'ın radarında!

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı transfer listesine ekledi.

Salih Özcan Beşiktaş'ın radarında!
Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfried Ndidi gibi önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, transfer döneminin son günlerine doğru çalışmalarını hızlandırdı.

ALMANYA'DAN ORTA SAHA

Orta saha transferi için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, Almanya'da top koşturan milli oyuncuyu radarına aldı.

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı transfer listesine ekledi.

27 yaşındaki Ön Libero, 2022 yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bonservis karşılığında Köln'den Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres

