Beşiktaş'ta gündem yeniden Disasi!

Beşiktaş, Chelsea forması giyen Fransız stoper Axel Disasi için yeniden resmi temaslara başladı. Siyah-beyazlılar bu kez transferi tamamlayarak oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

Ole Gunnar Solskjaer döneminin ardından göreve gelen Sergen Yalçın'ın kadroya takviye talebi üzerine Beşiktaş, transfer çalışmalarında vites yükseltti.

Siyah-beyazlılar, Chelsea forması giyen 27 yaşındaki savunmacı Axel Disasi ile ilgileniyor. Fransız stoper için Beşiktaş yeniden resmi temaslara başladı.

Beşiktaş, tecrübeli oyuncu için daha önce de girişimlerde bulunmuş ancak somut bir sonuç alamamıştı. Siyah-beyazlılar bu kez transferi tamamlayarak oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

1998 doğumlu futbolcu, bugüne kadar 313 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 24 gol atarken, 6 asist kaydetti.

