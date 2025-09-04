PODCAST CANLI YAYIN

Arda Güler galibiyeti Türk halkına armağan etti

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler, 3-1'lik Gürcistan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, galibiyet için "Türk halkına armağan olsun" dedi.

Giriş Tarihi:
Arda Güler galibiyeti Türk halkına armağan etti

Milli yıldızımız Arda Güler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçımızda Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'in açıklamaları şu şekilde:

"Avrupa Şampiyonası'nda sadece bize yenildiler grupta. Bugün yine yenildiler. Çok güzel bir oyun gösterdik. İstediğimiz 3 puanı aldık. Türk halkına armağan olsun. Basketbol ve voleybolda da galibiyetlerimiz var. Onları mutlu etmeye devam etmek istiyoruz.

Kağıt üzerinde zor görünen bir maç ama İspanya için de zor bir maç. Kendimizi küçümsemeyelim. Onlar Konya'daki atmosferi bilmiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok iyi bir oyun ortaya koyacağız inşallah."

