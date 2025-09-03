Jose Mourinho için Rusya iddiası!

Mourinho

Mourinho'nun, Rusya'da çalışmaya sıcak baktığı ve bu doğrultuda en az iki yıllık bir sözleşme ile birlikte, teknik ekibiyle beraber yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIŞI



Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya (0-0, 0-1) elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.