Jose Mourinho için Rusya iddiası!

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe sonrası Rusya Ligi'ne sıcak bakıyor. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya (0-0, 0-1) elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni adresi merak konusu olan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, kariyerine Rusya'da devam etmeye hazırlanıyor.

Portekizli çalıştırıcının, aracılar üzerinden Rus kulüpleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü.
MOURINHO'NUN ŞARTLARI

Mourinho'nun, Rusya'da çalışmaya sıcak baktığı ve bu doğrultuda en az iki yıllık bir sözleşme ile birlikte, teknik ekibiyle beraber yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIŞI

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya (0-0, 0-1) elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

