Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ederson göndermesi!

Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Ederson, transfer süreci ve sezon hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Brezilyalı file bekçisi, takımını şampiyonluğa taşıyacağını söyledi. Sarı lacivertli kulüp de tanıtım videosunda Galatasaray'a göndermede bulundu.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Ederson, "Öncelikle çok ama çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Benim için yeni ve önemli bir meydan okuma olacak. Kulübüm ve kendim için güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Burada olduğum her anın tadını çıkaracağım. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Amacım şampiyonluklar kazanıp, takımıma katkı sağlamak olacak. Görüşmeler açıkçası benim için inanılmazdı. Gerek görüşmeler, gerekse bana sunulan proje oldukça etkileyiciydi. Burada çok önemli, çok büyük oyuncular var. Aynı zamanda uzun zamandır tanıdığım arkadaşlarım var. Hem onlarla buluşmak hem de beraber sahada mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Hep beraber çok çalışıp bu kulübü zirveye ulaştıracağız. Taraftarlarımıza mesajım, hep bizlerle olsunlar, bizlere her zaman destek olsunlar. Onların desteğiyle iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ben de takım arkadaşlarım ile birlikte çok çalışıp onların desteğine en iyi şekilde karşılık vereceğim ve kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız." dedi.

Ederson ve Devin Özek (AA)Ederson ve Devin Özek (AA)

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ise, "Devin Özek ise, "Çok mutluyuz. Ederson benim için dünyada en iyi 5 kaleciden biri. Tüm dünyada gündem olan bir transfer. İnşallah beraber başarılı olacağız." şeklinde konuştu.

Ederson'un tanıtım videosundan (Fenerbahçe)Ederson'un tanıtım videosundan (Fenerbahçe)

EDERSON GÖNDERMESİ

Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı file bekçisi Ederson'un transferini özel bir video ile duyurdu. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan tanıtım videosu hem içerdiği göndermeler hem de kullanılan detaylarla kısa sürede gündem oldu.

Galatasaray'ın Osimhen videosundan (Galataray)Galatasaray'ın Osimhen videosundan (Galataray)

TARAFTAR TEZAHÜRATI VİDEOYA TAŞINDI

Fenerbahçe'nin hazırladığı videoda, Galatasaray tribünlerinin geçmişte söylediği "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor" tezahüratına yer verildi. Bu bölüm, sarı-lacivertli camiada coşkuyla karşılanırken, Galatasaray taraftarları arasında da büyük yankı uyandırdı.

"EMOJİ" ÜZERİNDEN REKABET

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i transfer ederken yayımladığı videoda, "gülücük emojili" tişört giyen bir kişiye yer vermişti. Bu detay, sarı-kırmızılı camianın o dönem sosyal medyada oldukça konuşulan bir hamlesi olmuştu.

