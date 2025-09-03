Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a zam!

Transferde bombaları patlatan Galatasaray, yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı kadrosunda tutmaya çalışıyor.
Barış'ı 35 milyon Euro'ya NEOM'a satmayan sarıkırmızılı kulüp, Suudi Arabistan'dan gelen 40 milyon Euro'luk son teklifi de yeterli bulmadı ve kabul etmedi.
Şimdilik takımda kalan milli futbolcunun ismi Şampiyonlar Ligi listesi için UEFA'ya bildirildi.
40 MİLYON TL ZAM
25 yaşındaki oyuncunun 100 milyon TL olan garanti ücretine 40 milyon TL seviyesinde zam yapılması bekleniyor.