PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a zam!

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 100 milyon TL olan garanti ücretine 40 milyon TL seviyesinde zam yapılması bekleniyor.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a zam!
Transferde bombaları patlatan Galatasaray, yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı kadrosunda tutmaya çalışıyor.

Barış'ı 35 milyon Euro'ya NEOM'a satmayan sarıkırmızılı kulüp, Suudi Arabistan'dan gelen 40 milyon Euro'luk son teklifi de yeterli bulmadı ve kabul etmedi.

Şimdilik takımda kalan milli futbolcunun ismi Şampiyonlar Ligi listesi için UEFA'ya bildirildi.

Barış Alper YılmazBarış Alper Yılmaz

40 MİLYON TL ZAM

25 yaşındaki oyuncunun 100 milyon TL olan garanti ücretine 40 milyon TL seviyesinde zam yapılması bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlundan Galatasaraya mesaj!Hakan Çalhanoğlundan Galatasaraya mesaj!
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TÜİK açıkladı! İşte Ağustos ayı enflasyonu
Gözler "şaibe" davasında: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi geliyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
EMEKLİYE 2 AYLIK ZAM HESABI! TÜİK enflasyonu açıkladı maaş tahminleri değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar?
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
MEMUR MAAŞINA 2 AYLIK ENFLASYON FARKI! Zam hesapları değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis, doktor...
Avcılar ve Beşiktaş'a bir dalga daha! İhaleler incelendi 7 gözaltı geldi | Kimler alındı?
Bugün yağmur var mı? 3 Eylül hava durumu raporu: MGM’den 13 ile sağanak ve fırtına uyarısı!
Beşiktaş atağa geçti! Ezeli rakipten çifte transfer
EMEKLİYE 28 BİN 500 TL PROMOSYON | En yüksek hangi banka veriyor? Banka promosyonunda yarış kızıştı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 2. gün! Savunmalar ortaya çıktı! Alaatin Köseler'in bilgisi dışında ihale yasak | Suçu birbirlerine attılar
CHP'de delege savaşlarında yeni skandal! Önce işe aldılar sonra delege yaptılar
Güzide Duran ile Fikret Orman dudak dudağa! Evli olduğunu unuttu gece kulübünde kimseye aldırış etmedi!
Kim Jong Un 12 yaşındaki halefini Çin’de tanıttı! Gizemli kızı Kim Ju-ae ilk kez dünya sahnesinde
ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE'ye 400 bin lira ödemişler
ABD fitili ateşledi! Venezuela'da bir gemiye saldırı | Trump duyurdu! Maduro'dan dikkat çeken çıkış: Beyaz Saray'ı kim yönetiyor?
CHP'de İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüz'e CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası
Son dakika: CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı | Yeni il başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama
İstanbul Kongresi'nin iptali sonrası CHP'den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz Takvim.com.tr'ye konuştu
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz! İlk bölümü geceye damga vurdu