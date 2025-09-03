PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu açıkladı. Sarı lacivertlilerin yeni transferleri de listeye yazıldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Alexander Djiku, Cengiz Ünder, Becao, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mimovic ve Abdou Aziz Fall yazılmadı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan isimler şöyle:

Ederson
İrfan Can Eğribayat
Tarık Çetin

Çağlar Söyüncü
Yiğit Efe Demir
Mert Müldür
Jayden Oosterwolde
Nelson Semedo
Milan Skriniar
Archie Brown

İsmail Yüksek
Fred
Edson Alvarez
İrfan Can Kahveci
Sebastian Szymanski
Oğuz Aydın

Talisca
Kerem Aktürkoğlu
Jhon Duran
Youssef En-Nesyri
Marco Asensio
Cenk Tosun
Dorgeles Nene

