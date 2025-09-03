Ernest Muçi'ye sürpriz talip!

Ernest Muçi



KİRALIK HAMLESİ



Haberde Rus ekibinin, transferi kiralık olarak gerçekleştirmek için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.



Bu sezon 6 maçta 324 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, gol katkısı veremedi. Muçi'nin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.