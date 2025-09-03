Ernest Muçi'ye sürpriz talip!

Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi'ye sürpriz bir talip ortaya çıktı.
RUBIN KAZAN TALİP
Mutko Protiv'in haberine göre; Rubin Kazan, Arnavut oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti.
RUBIN KAZAN TALİP
Mutko Protiv'in haberine göre; Rubin Kazan, Arnavut oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti.
KİRALIK HAMLESİ
Haberde Rus ekibinin, transferi kiralık olarak gerçekleştirmek için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.
Bu sezon 6 maçta 324 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, gol katkısı veremedi. Muçi'nin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.