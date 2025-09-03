PODCAST CANLI YAYIN

Ernest Muçi'ye sürpriz talip!

Rubin Kazan, Ernest Muçi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunuyor.

Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi'ye sürpriz bir talip ortaya çıktı.

RUBIN KAZAN TALİP

Mutko Protiv'in haberine göre; Rubin Kazan, Arnavut oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti.

KİRALIK HAMLESİ

Haberde Rus ekibinin, transferi kiralık olarak gerçekleştirmek için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Bu sezon 6 maçta 324 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, gol katkısı veremedi. Muçi'nin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

