Ederson dünyanın en çok kazanan 5. kalecisi oldu

Fenerbahçe 'nin, Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson , Sarı- Lacivertliler'den kazanacağı yıllık 11 milyon euro maaşla dünyanın en pahalı 5. kalecisi oldu. Listenin zirvesinde Bayern Münih'ten yıllık 20 milyon 308 bin euro kazanan Manuel Neuer yer alıyor.

2. sırada 20 milyon 9 bin euro ile Atletico Madrid'in file bekçisi Jan Oblak var. 3. basamakta 14 milyon 377 bin euroluk kazancıyla Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois yer alıyor. 4. sırada PSG'den Manchester City'ye transfer olan Donnarumma var. İtalyan kaleci yıllık 14 milyon euro kazanacak.

En çok kazanan kaleciler (Takvim.com.tr)

TAM BİR KUPA KOLEKSİYONCUSU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson, Manchester Ciy kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 FA Cup, 4 İngiltere Lig Kupası ve 3 Community Shield kupası kazandı. Benfica ile de 2 lig, 1 Portekiz Kupası, 1 Lig Kupası ve Süper Kupa kazanan Ederson, Brezilya ile de Copa America şampiyonluğu yaşadı.