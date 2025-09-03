🔴 CANLI YAYIN | Kars 36 - 24 Erzincan

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne oluyor.

Kupada ilk tur maçında Kars 36 Spor ile 24 Erzincanspor kozlarını paylaşıyor. İki takımda da hedef, sahadan galip ayrılıp adını bir üst tura yazdırmak.

KARS 36 SPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanan Kars 36 Spor - 24 Erzincanspor maçı 3 Eylül Salı günü saat 14.00'te başladı.

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.