Jose Mourinho için Rusya iddiası

Avrupa futbolunun en çok konuşulan teknik direktörlerinden biri olan Mourinho'nun, Rusya'da görev yapma fikrine olumlu yaklaştığı kaydedildi. Deneyimli çalıştırıcı, şartların karşılanması durumunda yeni bir maceraya başlamaya hazır görünüyor.

Jose Mourinho (İHA)

20 MİLYON EUROLUK DEV TALEP

İddialara göre Mourinho, Rus kulüplerinden en az iki yıllık sözleşme ve yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ediyor. Ayrıca yanında getireceği geniş teknik ekibinin de sözleşmeye dahil edilmesini istiyor. Bu rakam, Rusya futbol tarihinde teknik direktörlere ödenen en yüksek maaşlardan biri olabilir.