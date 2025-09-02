PODCAST CANLI YAYIN

Jose Mourinho için Rusya iddiası

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra geleceği merakla beklenen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, kariyerine Rusya’da devam etmeye hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcının, aracılar üzerinden Rus kulüpleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Avrupa futbolunun en çok konuşulan teknik direktörlerinden biri olan Mourinho'nun, Rusya'da görev yapma fikrine olumlu yaklaştığı kaydedildi. Deneyimli çalıştırıcı, şartların karşılanması durumunda yeni bir maceraya başlamaya hazır görünüyor.

20 MİLYON EUROLUK DEV TALEP

İddialara göre Mourinho, Rus kulüplerinden en az iki yıllık sözleşme ve yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ediyor. Ayrıca yanında getireceği geniş teknik ekibinin de sözleşmeye dahil edilmesini istiyor. Bu rakam, Rusya futbol tarihinde teknik direktörlere ödenen en yüksek maaşlardan biri olabilir.

FENERBAHÇE DÖNEMİNİN SONU

Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçmişti. Ancak sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya (0-0, 0-1) elenince Portekizli teknik adam ile yollar ayrıldı. Yaklaşık 15 ay süren Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig'de ikincilik yaşayan Mourinho, Avrupa kupalarında ise beklentilerin uzağında kalmıştı.

