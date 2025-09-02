PODCAST CANLI YAYIN

Bodrum FK'ya Kerem Aktürkoğlu piyangosu

Bodrum Futbol Kulübü, 8 yıl önce genç bir futbolcu olarak takımda kiralık forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'ndan kasasını doldurmaya devam ediyor.

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, 8 yıl önce genç bir futbolcu olarak takımda kiralık forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'ndan kasasını doldurmaya devam ediyor.

O sezon Başakşehir'den kiralık olarak 3'üncü Lig'de yeşil-beyazlı formayı giyerek şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan Fenerbahçe'ye Türk futbolunun rekorlarından biri olan 22.5 milyon Euro bonservisle transfer olurken, Bodrum'a 113 bin Euro daha pay kazandırdı.

Galatasaray, 3'üncü Lig ekibi 24Erzincanspor'dan 2020 yılında aldığı Kerem'i geçen yıl 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz devi Benfica'ya satarken, Bodrum FK bu transferden 60 bin Euro UEFA Dayanışma Bedeli kazandı.

A Milli Takım'ın da yıldızlarından olan Kerem Aktürkoğlu, geçen hafta UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda attığı golle elenmesine neden olduğu Fenerbahçe'ye aynı hafta içinde 22.5 milyon Euro artı bonuslardan oluşan bonservisle imza attı. 8 yıl önce takımda oynayan Kerem'den para kazanmaya devam eden Bodrum FK, 113 bin Euro daha UEFA Dayanışma Bedeli daha aldı.

Kerem'in eski takımları Gölcükspor, Hisareynspor, Başakşehir, Karacabey Belediyespor, 24Erzincanspor da yine dayanışma payına hak kazandı. Kerem Aktürkoğlu 2016-2017 sezonunda Bodrum ekibinde 27 maçta forma giyerek 4 gol atmıştı.

