A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki dördüncü maçına çıktı. Milliler, Letonya'nın başkenti Riga'da Estonya ile karşı karşıya geldi. Milliler etkili başladığı ilk çeyreği özellikle Alperen ve Ercan Osmani üzerinden bulduğu sayılarla 25-13 önde tamamladı. 2'nci periyotta hem savunmadaki caydırıcı performansıyla hem de hücumda ürettiği sayılarla etkili olan Adem Bona ile ay-yıldızlı takım rakibine kolay sayı şansı tanımayarak Estonya'yı dış atışlara zorladı. Bu çeyrekte farkı açan A Milli Takım soyunma odasına 19 sayılık farkla 46-27 önde gitti.
Türkiye Estonya basketbol maçı kaç kaç bitti? Türkiye Estonya maç sonucu
2'nci yarıya daha dirençli savunmayla başlayan ve isabetli şutlar bulan rakip takımın farkı azaltma çabaları ilk yarının etkili ismini Adem ve Alperen'in katkılarıyla sonuca ulaşmadı ve 3'üncü periyot da 65-49 Türkiye üstünlüğü ile sona erdi. Son periyotta da farkı koruyan Milliler maçtan 84-64 galip ayrılarak grubu ilk 2'de bitirmeyi garantiledi.
Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayı üreten Alperen Şengün oldu.
Türkiye'nin EuroBasket 2025 Performansı
A Milli Basketbol Takımı, gruptaki ilk üç maçında üstün performans gösterdi:
Türkiye 93 – 73 Letonya
Türkiye 92 – 78 Çekya
Türkiye 95 – 54 Portekiz
Türkiye 84 - Estonya 64