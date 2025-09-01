Türkiye Estonya basketbol maçı kaç kaç bitti? Türkiye Estonya maç sonucu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki dördüncü maçına çıktı. Milliler, Letonya'nın başkenti Riga'da Estonya ile karşı karşıya geldi. Milliler etkili başladığı ilk çeyreği özellikle Alperen ve Ercan Osmani üzerinden bulduğu sayılarla 25-13 önde tamamladı. 2'nci periyotta hem savunmadaki caydırıcı performansıyla hem de hücumda ürettiği sayılarla etkili olan Adem Bona ile ay-yıldızlı takım rakibine kolay sayı şansı tanımayarak Estonya'yı dış atışlara zorladı. Bu çeyrekte farkı açan A Milli Takım soyunma odasına 19 sayılık farkla 46-27 önde gitti.