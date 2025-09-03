A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'nda liderlik mücadelesine çıkıyor. Turnuvaya fırtına gibi başlayan 12 Dev Adam, grubun en kritik maçlarından birinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler ise şimdiden " Türkiye –Sırbistan maçı nerede, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte mücadeleye dair tüm ayrıntılar…

Her iki takım da liderlik için parkeye çıkacak.

Sırbistan ise turnuvada şu ana kadar iki galibiyet aldı:

Bu sonuçlarla grupta lider konumda bulunan ay-yıldızlı ekip, Sırbistan karşısında da kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı, turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı:

Türkiye–Sırbistan Basketbol Rekabeti

İki ülke, EuroBasket tarihinde şimdiye kadar dört kez karşılaştı. Bu maçların üçünde Sırbistan galip gelirken, Türkiye bir kez kazandı.

En unutulmaz karşılaşma ise EuroBasket 2001 finali oldu. İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye, tarihi bir başarıyla gümüş madalya kazanmış, finalde ise dönemin Yugoslavya'sına 78-69 mağlup olmuştu.