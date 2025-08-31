Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

Portekiz ekibi Benfica, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri yer aldı.
Benfica ayrıca, Galatasaray ile yapılan eski anlaşma gereği sarı-kırmızılı kulübe de detayları bildirdiklerini duyurdu.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Benfica'nın kendilerine Fenerbahçe teklifini ilettiğini ancak rüçhan hakkını kullanmayacaklarını açıkladı. Yazgan, "Geçen sene Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız vardı. Benfica bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifini bize bildirdi. Normal şartlarda bu sürenin 5 Eylül'de dolması gerekiyor ancak biz hakkımızı kullanmayacağız. Dolayısıyla Kerem'in Avrupa listesine kaydında da herhangi bir engel çıkarmayacağız." dedi.
İSTANBUL'A ÖZEL JETLE GELİYOR
Transferin resmileşmesinin ardından Fenerbahçe, sabah saatlerinde Portekiz'e özel jet gönderdi. Normalde İstanbul'a saat 18.00'de inmesi planlanan uçak, imza süreçlerindeki gecikmeler nedeniyle rötar yaptı. Son bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan uçak 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.