Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

Portekiz ekibi Benfica, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri yer aldı.

Benfica ayrıca, Galatasaray ile yapılan eski anlaşma gereği sarı-kırmızılı kulübe de detayları bildirdiklerini duyurdu.