Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu transferi resmen tamamlanıyor. Benfica’nın Şampiyonlar Ligi play-off turu sonrasına bıraktığı görüşmelerde artık nihai imzalar atıldı ve sarı-lacivertliler, yaz döneminin en flaş hamlesine imza attı. Milli futbolcu, transferinin sonuçlanması için İstanbul'a geliyor. Ayrıca veda mesajı da yayımladı.

Portekiz ekibi Benfica, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri yer aldı.

Benfica ayrıca, Galatasaray ile yapılan eski anlaşma gereği sarı-kırmızılı kulübe de detayları bildirdiklerini duyurdu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Benfica'nın kendilerine Fenerbahçe teklifini ilettiğini ancak rüçhan hakkını kullanmayacaklarını açıkladı. Yazgan, "Geçen sene Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız vardı. Benfica bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifini bize bildirdi. Normal şartlarda bu sürenin 5 Eylül'de dolması gerekiyor ancak biz hakkımızı kullanmayacağız. Dolayısıyla Kerem'in Avrupa listesine kaydında da herhangi bir engel çıkarmayacağız." dedi.

İSTANBUL'A ÖZEL JETLE GELİYOR

Transferin resmileşmesinin ardından Fenerbahçe, sabah saatlerinde Portekiz'e özel jet gönderdi. Normalde İstanbul'a saat 18.00'de inmesi planlanan uçak, imza süreçlerindeki gecikmeler nedeniyle rötar yaptı. Son bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan uçak 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.

SARI-LACİVERTLİLERİN EN BÜYÜK HAMLESİ

Yaklaşık bir aydır süren transfer görüşmelerinin ardından mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile hem iç transferde hem de Avrupa arenasında büyük bir güç kazanmayı hedefliyor. Benfica'da bu sezon yalnızca 9 maçta görev alan milli futbolcu, tek golünü de Fenerbahçe'ye atmıştı.

BENFICA'YA VEDA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayarak; "İlk Avrupa deneyimimde hepinizden sonsuz destek gördüm ve bunun için minnettarım. Size hak ettiğiniz şampiyonluğu verememenin üzüntüsüyle veda ediyorum, ancak bu harika takımın ve taraftarlarımızın bu sezon şampiyonluğu kazanacağına yürekten inanıyorum. Ben de artık gerçek bir Benfica taraftarı olarak sizi her zaman desteklemeye devam edeceğim." dedi.

Galatasaray'ın planları altüst! Fenerbahçe'den transferde dev çalım

