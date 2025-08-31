Galatasaray'da ayrılık! Yıldız oyuncu KAP'a bildirildi

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Elias Jelert'i İngiltere'ye gönderdi. Danimarkalı oyuncu için Southampton'ın 8.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada;

"Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen'in 2025/2026 sezonu için satınalma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, Southampton Football Club Limited şirketimize 300.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ile maksimum 250.000 Euro tutarında bonus ödeyecektir.
Ayrıca, futbolcunun ücretleri Southampton Football Club Limited tarafından ödenecektir.
Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda, Southampton Football Club Limited tarafından Şirketimize 8.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Buna ek olarak, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü şirketimize ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

JELERT'TEN İLK SÖZLER

Danimarkalı futbolcu; "Çok mutluyum. Başından beri ilgiyi duyduğumda, "Tamam, kulübü Premier Lig'den tanıyorum, hedefin tekrar yükselmek olduğunu biliyorum ve bu yolculuğun bir parçası olmak istiyorum" diye düşündüm. Tekrar yükselmenin çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum, bu yüzden benim için iyi bir plandı." dedi.

GALTASARAY KARİYERİ

2024 yazında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan genç savunmacı, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Süper Lig'de Konyaspor karşısında çıktı.

22 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 25 kez terletti.

