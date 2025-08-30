PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da ayrılık! Muhammed Cham KAP'a bildirildi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Avusturyalı futbolcusu Muhammed Cham'ın Slavia Prag'a kiralandığını duyurdu. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada;

"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham Saracevic'in, Slavia Praha Kulübüne, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Slavia Praha, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 600.000.-EUR ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Slavia Praha, Kulübümüze, 5.500.000.-EUR tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Slavia Praha, Kulübümüze, satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %12,5'ini ödeyecektir." denildi.

18 GOLDE ADI VARDI

Geçen sezon Trabzonspor'a transfer olan Muhammed Cham, çıktığı 38 karşılaşmada 6 kez ağları sarsıp 12 de asist yaptı.

