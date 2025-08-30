Trabzonspor'da ayrılık! Muhammed Cham KAP'a bildirildi

Bordo mavililerden yapılan açıklamada;

"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham Saracevic'in, Slavia Praha Kulübüne, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Slavia Praha, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 600.000.-EUR ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Slavia Praha, Kulübümüze, 5.500.000.-EUR tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Slavia Praha, Kulübümüze, satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %12,5'ini ödeyecektir." denildi.