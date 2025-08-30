Maçın 27. dakikasında Josh Cullen'in kendi kalesine attığı golle Manchester United öne geçti. Burnley ise 55. dakikada Lyle Foster'ın golüyle skoru 1-1'e getirerek umutlandı.

KARŞILIKLI GOLLER

Eşitliği kısa sürede bozan Manchester United, 57. dakikada Bryan Mbeumo'nun golüyle yeniden öne geçti. Ancak Burnley 66. dakikada Jaidon Anthony'nin golüyle bir kez daha beraberliği yakaladı.

FERNANDES SAHNEYE ÇIKTI

Mücadelenin uzatma dakikalarında Manchester United penaltı kazandı. 90+6'da topun başına geçen Bruno Fernandes hata yapmadı ve attığı golle takımına bu sezon ligdeki ilk galibiyetini getirdi.

ALTAY BAYINDIR 90 DAKİKA SAHADA

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, karşılaşmada 90 dakika forma giydi ve takımının aldığı galibiyette önemli rol oynadı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu galibiyetle Ruben Amorim'in çalıştırdığı Manchester United puanını 4'e yükseltti. Burnley ise 3 puanda kaldı. Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United, Manchester City deplasmanına gidecek. Burnley ise sahasında Liverpool'u konuk edecek.