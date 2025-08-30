Galatasaray'ın gol sevinci (AA) 4000'E 1 KALDI Galatasaray, Süper Lig tarihindeki 4000. golüne yalnızca 1 adım uzaklıkta. 68. sezonunu oynayan sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde çıktığı 2235 karşılaşmada 3999 gol kaydetti. Cim Bom, Çaykur Rizespor karşısında atacağı ilk golle birlikte ligdeki 4000. golüne ulaşarak tarihi bir dönüm noktasına imza atacak.

Leroy Sane (DHA) SEZONA GOL YAĞMURU İLE BAŞLADI Sarı-kırmızılılar, 2025/26 sezonuna fırtına gibi girdi. İlk üç haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden Galatasaray, son maçta Kayserispor'u 4-0 geçti. Ligde oynadığı 3 karşılaşmada 10 gol atan ve kalesinde gol görmeyen Galatasaray, hem hücum hem de savunma performansıyla dikkat çekiyor.

Mauro Icardi (İHA) 14 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR Galatasaray, geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş derbisinde yaşadığı mağlubiyetin ardından çıktığı 14 resmi maçın tamamını kazandı. Bu süreçte ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe, Başakşehir, Kayserispor, Sivasspor ve Eyüpspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, kupada da Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor karşısında galibiyet elde ederek serisini sürdürdü. Son 14 maçta 42 gol atan Galatasaray, yalnızca 4 gol yedi.

Galatasaray'ın gol sevinci (İHA) RAMS PARK'TA 19 MAÇTIR YENİLMİYOR Galatasaray, iç sahada da etkileyici bir istikrar yakaladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 19 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Bu periyotta 16 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Cim Bom, 49 gol atarken sadece 15 gol yedi. RAMS Park'taki son mağlubiyet ise 2023/24 sezonunun 37. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisine dayanıyor.