Trendyol Süper Lig'de 4. hafta devam ediyor. İlk üç maçından 9 puan çıkaran ve rakip ağları 10 kez sarsmayı başaran Galatasaray, Rizespor ile Rams Park'ta karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar, milli ara öncesi seyircisi önünde kazanarak moral bulmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Cimbom'un ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Süper Lig tarihindeki 4000. golüne yalnızca 1 adım uzaklıkta. 68. sezonunu oynayan sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde çıktığı 2235 karşılaşmada 3999 gol kaydetti. Cim Bom, Çaykur Rizespor karşısında atacağı ilk golle birlikte ligdeki 4000. golüne ulaşarak tarihi bir dönüm noktasına imza atacak.
Leroy Sane (DHA)
SEZONA GOL YAĞMURU İLE BAŞLADI
Sarı-kırmızılılar, 2025/26 sezonuna fırtına gibi girdi. İlk üç haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden Galatasaray, son maçta Kayserispor'u 4-0 geçti. Ligde oynadığı 3 karşılaşmada 10 gol atan ve kalesinde gol görmeyen Galatasaray, hem hücum hem de savunma performansıyla dikkat çekiyor.
Mauro Icardi (İHA)
14 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR
Galatasaray, geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş derbisinde yaşadığı mağlubiyetin ardından çıktığı 14 resmi maçın tamamını kazandı. Bu süreçte ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe, Başakşehir, Kayserispor, Sivasspor ve Eyüpspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, kupada da Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor karşısında galibiyet elde ederek serisini sürdürdü. Son 14 maçta 42 gol atan Galatasaray, yalnızca 4 gol yedi.
Galatasaray'ın gol sevinci (İHA)
RAMS PARK'TA 19 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, iç sahada da etkileyici bir istikrar yakaladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 19 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Bu periyotta 16 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Cim Bom, 49 gol atarken sadece 15 gol yedi. RAMS Park'taki son mağlubiyet ise 2023/24 sezonunun 37. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisine dayanıyor.
Yunus Akgün (DHA)
8 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATTI
Okan Buruk'un öğrencileri, son 8 resmi maçta rakiplerine gol izni vermedi. Bu süreçte Sivasspor, Trabzonspor, Göztepe, Başakşehir, Kayserispor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük karşısında galip gelen Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Leroy Sane (DHA)
RİZESPOR İLE 47. RANDEVU
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 47. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 46 maçta sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Karadeniz ekibi 7 galibiyet elde etti. 7 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 113 gol atarken, Rizespor 47 gol buldu.
Galatasaray'ın gol sevinci (DHA)
İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA GALATASARAY ÜSTÜN
İki takım arasında İstanbul'da oynanan 23 maçta Galatasaray 17 galibiyet elde etti. 4 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Rizespor sadece 2 kez sahadan galip ayrıldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 64 gol atarken, Karadeniz temsilcisi 21 gol kaydetti.
Eren Elmalı Kayserispor'a 2 gol attı (AA)
GALATASARAY SON 6 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynadığı son 6 lig maçının tamamını kazandı. Bu süreçte 21 gol atan Cim Bom, kalesinde yalnızca 7 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2, 4-2, 1-0, 6-2, 5-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti.
Eren Elmalı ilk defa kafa golü atma başarısı da gösterdi (AA)
TARİHİ SKORLAR VE GOLLÜ MAÇLAR
Galatasaray, Rizespor karşısında en farklı galibiyetlerini 1987-1988 sezonunda ve geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan 5-0'lık maçlarla aldı. Rizespor ise Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti. İki takım arasındaki en gollü mücadele ise 2001-2002 sezonunda Rize'de oynandı ve Galatasaray'ın 6-3'lük galibiyetiyle tamamlandı.