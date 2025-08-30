PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu kararını verdi!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için öncelik haklarının kendilerinde olduğunu ancak 5 günlük süreyi kullanmayarak futbolcunun Avrupa listesine yazılmasına engel olmayacaklarını söyledi

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan şu ifadeleri kullandı;

"Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için öncelik hakkımız var ve 5 günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Fenerbahçe'nin bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci geçirmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. G.Saray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır. G.Saray Türk futbolunun hamisi, başkanımız ise Türk futbolunun ağabeyi konumundadır. Netice olarak kulübümüz Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde futbolcunun UEFA listesine yazılması konusunda bir sorun çıkarmayacaktır."

