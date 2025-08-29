TRT SPOR CANLI İZLE | 2025 EuroBasket Türkiye Basketbol maçı canlı yayın frekans bilgileri…

A Milli Takım, EuroBasket 2025'te öncelikle gruptan çıkmayı, ardından ise yarı final ve final aşamalarına yükselmeyi hedefliyor. Tecrübeli oyuncular ve genç yeteneklerin bir arada bulunduğu kadro, taraftarların da en büyük gücü olacak. Başantrenör Ergin Ataman, turnuva öncesinde yaptığı açıklamada, "Hedefimiz madalya ve bu takım buna fazlasıyla hazır" ifadelerini kullanmıştı.