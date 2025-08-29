29 Ağustos 2025: Türkiye-Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te ikinci maçına çıkıyor. Türkiye – Çekya maçı 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü TSİ 14.45'te Arena Riga'da oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Türkiye – Çekya Basketbol Maçı Ne Zaman?
A Milli Takımımız, EuroBasket 2025'teki ikinci sınavını Çekya karşısında verecek.
📌 Maç Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi
📌 Yer: Arena Riga – Riga / Letonya
Türkiye – Çekya Maçı Saat Kaçta?
Karşılaşma, Türkiye saatiyle (TSİ) 14.45'te başlayacak.
Türkiye – Çekya Maçı Hangi Kanalda?
Türkiye – Çekya maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Basketbol tutkunları maçı hem televizyon hem de TRT'nin dijital platformları üzerinden takip edebilecek.
A Milli Takım, A Grubu'ndaki maçlarına yarın Letonya karşısında başlayacak. Türkiye'nin grup maç programı ise şöyle:
◾29 Ağustos Cuma, 14.45: Türkiye-Çekya
◾30 Ağustos Cumartesi, 21.15: Türkiye-Portekiz
◾1 Eylül Pazartesi, 14.45: Estonya-Türkiye
◾3 Eylül Çarşamba, 21.15: Türkiye-Sırbistan
12 Dev Adam, zorlu grup maçlarında ilk 4 sırada yer alarak son 16 turuna yükselmenin peşinde olacak.