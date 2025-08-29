29 Ağustos 2025: Türkiye-Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

A Milli Erkek Basketbol Takımı , EuroBasket 2025'te ikinci maçına çıkıyor. Türkiye – Çekya maçı 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü TSİ 14.45'te Arena Riga'da oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

(Kaynak: AA)

Türkiye – Çekya Basketbol Maçı Ne Zaman?

A Milli Takımımız, EuroBasket 2025'teki ikinci sınavını Çekya karşısında verecek.

📌 Maç Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

📌 Yer: Arena Riga – Riga / Letonya

Türkiye – Çekya Maçı Saat Kaçta?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle (TSİ) 14.45'te başlayacak.

Türkiye – Çekya Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye – Çekya maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Basketbol tutkunları maçı hem televizyon hem de TRT'nin dijital platformları üzerinden takip edebilecek.