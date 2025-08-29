29 Ağustos 2025: Türkiye-Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

PODCAST CANLI YAYIN

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), bu yıl Letonya, Polonya, Finlandiya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ev sahipliğinde düzenleniyor. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, A Grubu’ndaki ikinci maçına hazırlanıyor. Basketbolseverlerin en çok merak ettiği sorular ise şu: Türkiye – Çekya basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te ikinci maçına çıkıyor. Türkiye – Çekya maçı 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü TSİ 14.45'te Arena Riga'da oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye – Çekya Basketbol Maçı Ne Zaman?

A Milli Takımımız, EuroBasket 2025'teki ikinci sınavını Çekya karşısında verecek.

📌 Maç Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

📌 Yer: Arena Riga – Riga / Letonya

Türkiye – Çekya Maçı Saat Kaçta?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle (TSİ) 14.45'te başlayacak.

Türkiye – Çekya Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye – Çekya maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Basketbol tutkunları maçı hem televizyon hem de TRT'nin dijital platformları üzerinden takip edebilecek.

A Milli Takım, A Grubu'ndaki maçlarına yarın Letonya karşısında başlayacak. Türkiye'nin grup maç programı ise şöyle:

◾29 Ağustos Cuma, 14.45: Türkiye-Çekya

◾30 Ağustos Cumartesi, 21.15: Türkiye-Portekiz

◾1 Eylül Pazartesi, 14.45: Estonya-Türkiye

◾3 Eylül Çarşamba, 21.15: Türkiye-Sırbistan

12 Dev Adam, zorlu grup maçlarında ilk 4 sırada yer alarak son 16 turuna yükselmenin peşinde olacak.

