Sergen Yalçın Nevzat Demir Tesisleri'nde

Siyah-beyazlılarda 2. Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaptı.

YOLLAR AYRILDI

Siyah-beyazlı kulüpten Norveçli hocanın ayrılığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.