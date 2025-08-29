PODCAST CANLI YAYIN

Sergen Yalçın Nevzat Demir Tesisleri'nde

Ole Gunnar Soslkjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Sergen Yalçın, siyah beyazlı ekibin antrenmanlarını yaptığı Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Siyah-beyazlılarda 2. Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaptı.

YOLLAR AYRILDI

Siyah-beyazlı kulüpten Norveçli hocanın ayrılığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İLK HEDEF SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi kısa sürdü. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı ve rotasını camianın yakından tanıdığı Sergen Yalçın'a çevirdi. Başkan Serdal Adalı'nın bizzat yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı.

SERDAL ADALI MASAYA OTURDU

Solskjaer'le yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti. Başkan Serdal Adalı, ilk olarak Sergen Yalçın'la görüşme yaptı. Deneyimli teknik adamla yapılan temasların ardından tarafların kısa sürede anlaşmaya vardığı öğrenildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI İDMANDA TAKIMIN BAŞINDA

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la her konuda anlaşmaya vararak resmi olarak yeni dönemin startını verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, gün içinde Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek futbolcularla tanıştı. Akşam yapılacak antrenmanda ise takımın başında sahaya çıkacak.

