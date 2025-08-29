Sergen Yalçın Nevzat Demir Tesisleri'nde

Siyah-beyazlılarda 2. Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaptı.
YOLLAR AYRILDI
Siyah-beyazlı kulüpten Norveçli hocanın ayrılığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
İLK HEDEF SERGEN YALÇIN
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi kısa sürdü. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı ve rotasını camianın yakından tanıdığı Sergen Yalçın'a çevirdi. Başkan Serdal Adalı'nın bizzat yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı.
SERDAL ADALI MASAYA OTURDU
Solskjaer'le yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti. Başkan Serdal Adalı, ilk olarak Sergen Yalçın'la görüşme yaptı. Deneyimli teknik adamla yapılan temasların ardından tarafların kısa sürede anlaşmaya vardığı öğrenildi.