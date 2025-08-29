Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılığı dünya basınında! Bardağı taşıran son damlayı İngilizler yazdı

Daily Mail, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

DAILY MAIL BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLAYI YAZDI

Bir diğer İngiliz gazetesi Daily Mail ise Moruinho'nun Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasına altı hafta kala görevinden ayrıldığına dikkat çekerken bardağı taşıran son damlanın çarşamba akşamı Fenerbahçe'nin Benfica'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamaması olduğunu yazdı.

Mourinho'nun kulüp ile iki sezonluk imza attığını hatırlatan Daily Mail, teknik adam ile Fenerbahçe arasındaki gerilimin yaz aylarında arttığını işaret etti ve Mourinho'nun Portekiz kulübüyle oynanan ön eleme ikinci maçı öncesinde, "Şampiyonlar Ligi kulübüm için çok önemli olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki transfer döneminde bir şeyler yapılırdı. Bence Fenerbahçe'nin bir transfer listesi yok." şeklindeki sözlerinin Fenerbahçe'nin Mourinho'yu gönderme kararında son damla olduğunu yazdı.