Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılığı dünya basınında! Bardağı taşıran son damlayı İngilizler yazdı

Spor dünyası Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik adam Joe Mourinho ile yollarını ayırmasını konuşuyor. İngiliz The Guardian Mourinho’yu geçtiğimiz yıl İstanbul’da binlerce taraftarın karşıladığını hatırlatırken Daily Mail bardağı taşıran son damlayı yazdı. İşte manşet manşey Mourinho’nun ayrılığı…

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırması dünya basınında gündem oldu.

MOURINHO'NUN AYRILIĞI DÜNYA BASININDA

Ali Koç'un başkanlığını yaptığı Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanılırken dünya basını da ayrılığa geniş yer ayırdı.

THE GUARDIAN HATIRLATTI: BİNLERCE TARAFTAR KARŞILAMIŞTI

İngiliz The Guardian, "2014'ten bu yana ilk Türkiye Süper Lig şampiyonluğunu kovalayan İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Mourinho ile sözleşmenin 'karşılıklı olarak feshedildiği' belirtildi." ifadesini kullandı.

Daha önce Chelsea, Real Madrid ve Menchester United'ın teknik direktörlüğünü yapan Mourinho'nun geçtiğimiz yaz başında İstanbul'a geldiğinde binlerce taraftar tarafından karşılandığını hatırlatan The Guardian "Bu durum Galatasaray'ın son dönemdeki hakimiyetinin sona ereceği yönündeki beklentileri artırmıştı." ifadelerini kullandı.

DAILY MAIL BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLAYI YAZDI

Bir diğer İngiliz gazetesi Daily Mail ise Moruinho'nun Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasına altı hafta kala görevinden ayrıldığına dikkat çekerken bardağı taşıran son damlanın çarşamba akşamı Fenerbahçe'nin Benfica'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamaması olduğunu yazdı.

Mourinho'nun kulüp ile iki sezonluk imza attığını hatırlatan Daily Mail, teknik adam ile Fenerbahçe arasındaki gerilimin yaz aylarında arttığını işaret etti ve Mourinho'nun Portekiz kulübüyle oynanan ön eleme ikinci maçı öncesinde, "Şampiyonlar Ligi kulübüm için çok önemli olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki transfer döneminde bir şeyler yapılırdı. Bence Fenerbahçe'nin bir transfer listesi yok." şeklindeki sözlerinin Fenerbahçe'nin Mourinho'yu gönderme kararında son damla olduğunu yazdı.

ABD gazetesi The New York Times'ın spor haber platformu The Atlethic ise Mourinho'nun ayrılığının Beşiktaş'ın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesini feshetmesinden sonra geldiğine dikkat çekti.

The Atlethic ayrıca "İstanbul kulübü, 2014'ten bu yana Süper Lig şampiyonluğu kazanamadı; 2023'te Türkiye Kupası'nı kazanmaları son on yıl içindeki tek büyük başarıları oldu. Mourinho, takımın başında çıktığı 62 maçın 37'sini kazandı ve bu da yüzde 59,7'lik bir galibiyet oranına denk geliyor." İfadelerini kullandı.

BBC SPORT: TAKIMI İKİNCİ SIRAYA TAŞIDI

BBC Sport ise "Mourinho, Chelsea, Manchester United ve Tottenham dahil olmak üzere 10 kulüpte görev yapmış bir teknik direktördür. Fenerbahçe'de geçirdiği tek sezonda takımı ligde ikinci sıraya taşıdı ancak görev süresi tartışmalarla doluydu." ifadeleriyle dikkat çekti.

