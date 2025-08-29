Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılığı dünya basınında! Bardağı taşıran son damlayı İngilizler yazdı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırması dünya basınında gündem oldu.
MOURINHO'NUN AYRILIĞI DÜNYA BASININDA
Ali Koç'un başkanlığını yaptığı Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanılırken dünya basını da ayrılığa geniş yer ayırdı.
THE GUARDIAN HATIRLATTI: BİNLERCE TARAFTAR KARŞILAMIŞTI
İngiliz The Guardian, "2014'ten bu yana ilk Türkiye Süper Lig şampiyonluğunu kovalayan İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Mourinho ile sözleşmenin 'karşılıklı olarak feshedildiği' belirtildi." ifadesini kullandı.
Daha önce Chelsea, Real Madrid ve Menchester United'ın teknik direktörlüğünü yapan Mourinho'nun geçtiğimiz yaz başında İstanbul'a geldiğinde binlerce taraftar tarafından karşılandığını hatırlatan The Guardian "Bu durum Galatasaray'ın son dönemdeki hakimiyetinin sona ereceği yönündeki beklentileri artırmıştı." ifadelerini kullandı.